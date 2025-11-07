Biståndshandläggare, vikariat
Kalmar Kommun, Omsorgsförvaltningen
2025-11-07
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Kalmar kommun har en äldreomsorg i nationell framkant. Kalmar kommun ska vara drivande när det gäller nya idéer, samverkan och ständigt förbättringsarbete med omsorgstagarna i centrum. Tillsammans gör vi Kalmars vård och omsorg ännu bättre dygnet runt.
Välkommen till oss!Publiceringsdatum2025-11-07Arbetsuppgifter
Vi på omsorgsförvaltningen söker nu en biståndshandläggare.
Enhet myndighet ansvarar för handläggning av ansökningar utifrån socialtjänstlagen när det gäller äldre personer över 65 år samt yngre personer med lindrig funktionsnedsättning. Biståndshandläggarens uppdrag är att göra noggranna utredningar och prövningar av ansökningar utifrån socialtjänstlagen samt fatta beslut utifrån lagstiftningens intentioner och omsorgsnämndens riktlinjer.Kvalifikationer
Vi söker dig som är socionom eller har annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Har du erfarenhet av myndighetshandläggning utifrån socialtjänstlagen och tidigare arbete med målgruppen så är det meriterande. Det är även önskvärt att du har erfarenhet av Individens behov i centrum (IBIC) och att arbeta i dokumentationssystemet Life Care.
Befattningen kräver att du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Du är bra på att arbeta självständigt och kan planera ditt arbete. Arbetet ställer stora krav på din förmåga att skapa kontakter med enskilda omsorgstagare samt olika professioner inom andra verksamheter.
Körkort är ett krav.
Välkommen med din ansökan! Rekrytering sker löpande så skicka in din ansökan så snart du har möjlighet.
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
