Biståndshandläggare LSS/SoL
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2026-07-13
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Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
Välfärd Gävle växer och vi behöver därför utöka med fler biståndshandläggare. På Utredningsenhet funktionsstöd LSS/SoL är vi idag cirka 30 medarbetare och vi behöver nu utöka med ytterligare biståndshandläggare för handläggning främst inom Socialtjänstlagen (SoL).
Vi arbetar i team som leds av 1:e handläggare. Möten inom teamen sker veckovis. Vi arbetar systematiskt och aktivt med verksamhetsförbättringar genom fokusgrupper, där din kunskap och delaktighet värdesätts.
Vi värnar om en god arbetsmiljö med nära ledarskap och handledning och som ny medarbetare har du en introduktionsplan och tillgång till handledare.
Vi är belägna i fina lokaler, egna kontor, mitt i centrala Gävle stad med nära tåg och bussförbindelser. Varmt välkommen att söka tjänst hos oss!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-13Arbetsuppgifter
Är du en person som trivs med att samarbeta, motiveras av gemensamma mål och bidrar till en positiv teamkänsla? I rollen som biståndshandläggare arbetar du självständigt men ingår samtidigt i en dynamisk arbetsgrupp där vi arbetar i team och där din kompetens verkligen värdesätts.
På enheten handlägger vi ärenden som rör målgruppen socialpsykiatri samt LSS och du arbetar främst inom ett lagrum. Det innebär att som biståndshandläggare inom lagrummet SoL så kommer du utreda ansökningar enligt socialtjänstlagen för både personer inom ramen för socialpsykiatri samt för LSS personkretsar. Biståndshandläggare LSS utreder ansökningar gällande lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Dina arbetsuppgifter består bland annat av:
• Utreda, bedöma och fatta beslut om behov av stöd och insatser enligt socialtjänstlagen (SoL).
• Arbeta med rådgivning, planering, samordning och uppföljning av beslut i nära samarbete med övriga biståndshandläggare samt olika interna och externa aktörer.
• Följa lagstadgade krav, policys och instruktioner samt förhålla dig till uppsatta tidsplaner.Kvalifikationer
Formella kompetenser:
• Socionomexamen eller examen från sociala omsorgsprogrammet
• B-körkort
• Körvana av bil
Meriterande för tjänsten är erfarenhet som biståndshandläggare, tidigare arbete inom verksamhetsområdet samt erfarenhet av myndighetsutövning.
För att lyckas i rollen är du:
• Strukturerad: Du besitter förmågan att se vad som behöver prioriteras och organiseras, är effektiv och använder resurserna för att på bästa sätt nå resultat.
• Stabil: Du inger förtroende och skapar lätt tilltro och tillit.
• Samarbetsorienterad: Du är bra på att bygga nätverk och skapa kontakter. För dig är det självklart att utgå från mötet med kunder, anhöriga och varandra.
• Kommunikativ: Du anpassar ditt språk till olika situationer och till olika mottagare.
• Kvalitetsmedveten: Du följer lagstadgade krav, policys och instruktioner samt håller dig till uppsatta tidsplaner. Genom att arbeta enligt gällande riktlinjer och etablerade processer säkerställer du att arbetet håller hög kvalitet och rätt standard.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-09-01 .
Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du:
• generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
• ersättning för friskvård och motion när du är anställd mer än tre månader
• flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.gavle.se/formaner
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Läs mer om oss som arbetsgivare och hur det är att arbeta i Gävle kommun här:https://www.gavle.se/jobbahososs
Här kan du läsa mer om vår organisation:https://www.gavle.se/organisation
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare: Vi undanber oss all kontakt gällande annonsering och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335683". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gävle Kommun
(org.nr 212000-2338)
Drottninggatan 22 (visa karta
)
803 11 GÄVLE Arbetsplats
Gävle kommun, Funktionsstöd Kontakt
Vision
Ever Alvarado ever.alvarado@fv.vision.se Jobbnummer
10000682