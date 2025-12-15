Biståndshandläggare LSS
Uddevalla Kommun / Administratörsjobb / Uddevalla
2025-12-15
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige
Om arbetsplatsen
Enheten för biståndsbedömning LSS/socialpsykiatri är en av tre enheter inom avdelningen för vuxenstöd som ansvarar för myndighetsutövning.
Vår arbetsplats finns i centrala Uddevalla med närhet till kollektivtrafik. Vi har möjlighet till distansarbete och du får en bra introduktion genom arbetsledare och erfarna kollegor.

Dina arbetsuppgifter
• Våra biståndshandläggare arbetar med att utreda, bedöma och besluta inkomna ansökningar enligt Socialtjänstlagen (SoL) samt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
• Vi arbetar i verksamhetssystemet LifeCare.
• Vi arbetar enligt Individens behov i centrum (IBIC).
• Vi tillämpar ett tillitsbaserat ledarskap som ger dig som medarbetare stor frihet att själv strukturera ditt arbeta. Det ställer samtidigt krav på eget ansvar samt kräver att du som medarbetare har förmåga att se till arbetsgruppens behov.
Du har stöd från en tillgänglig 1:e biståndsbedömare samt erfarna medarbetare.
Vem söker vi
Vi söker en kollega som bidrar till vårt goda arbetsklimat och som vill göra skillnad för våra brukare. Den vi söker har en vilja att bemöta våra brukare på ett professionellt sätt och en förmåga kunna möta personen på rätt nivå.
En del av arbetet är att fatta beslut och att kunna motivera beslutet för den enskilde. Vi tror därför att du har erfarenhet från myndighetsutövning och från att bevaka vägledande domar.
Vi söker en handläggare som är intresserad av området och som är beredd att lyssna in den enskildes behov. Du som person bör ha lätt för att samarbeta både med kollegor och andra professioner i syfte att erbjuda våra brukare väl anpassade insatser. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Kvalifikationer
• Examen från socionomutbildning eller motsvarande högskoleutbildning.
• Flerårig erfarenhet av myndighetsutövning inom LSS.
• Goda kunskaper om handläggning av personlig assistans.
• Erfarenhet av handläggning enligt IBIC är meriterande.
• Körkort för personbil.

Övrig information
Biståndsenheten SoL (socialpsykiatri) och LSS

Kontakt
Niclas Augustin 0522-696756 Jobbnummer
