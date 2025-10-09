Biståndshandläggare LSS
Köpings kommun, Ekonomi & Administration / Administratörsjobb / Köping Visa alla administratörsjobb i Köping
2025-10-09
, Kungsör
, Arboga
, Hallstahammar
, Surahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Köpings kommun, Ekonomi & Administration i Köping
Vi ingår i vård- och omsorgsförvaltningen som ansvarar för kommunens insatser för äldre och personer med funktionsnedsättning. Förvaltningen i stort har cirka tusen anställda.
På enheten finns biståndshandläggning enligt socialtjänstlagen, SoL samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, färdtjänsthandläggning samt verkställande av kontaktperson och stödfamilj. Vi arbetar med behovsbedömning enligt modellerna IBIC (individens behov i centrum) och ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health), som är till för att synliggöra brukarens behov. Vårt nuvarande dokumentationssystem är Life Care. I ditt dagliga arbete får du stöd och handledning av enhetschef, teamledare och kollegor.
Hos oss erbjuds varje medarbetare möjlighet till distansarbete upp till två dagar per vecka, flextid, gratis personalparkering och friskvårdsbidrag.Publiceringsdatum2025-10-09Arbetsuppgifter
Som handläggare hos oss är du en del av ett viktigt och meningsfullt arbete. Du utreder och beslutar om insatser enligt socialtjänstlagen, SoL, eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. I arbetet ingår det även uppföljning och omprövning av tidigare beslutade insatser. Arbetet innebär en dialog med de enskilda som söker insatser och/eller deras anhöriga. I arbetet ingår även många kontakter med andra myndigheter och organisationer. Samverkan sker med våra verkställare och andra relevanta samarbetspartners såväl internt som externt.
I handläggargruppen har vi ett gemensamt ansvar för att utveckla verksamheten, arbeta med kvalitetsfrågor, bidra till ett gott arbetsklimat och se till att vi har ett bra brukarperspektiv. För att klara uppdraget krävs förmåga att inhämta uppgifter, sammanställa, analysera och utvärdera olika handlingsalternativ för att kunna göra en bedömning och ge förslag om åtgärd. Du behöver därför en god empatisk förmåga och är flexibel och nytänkande så att du kan hitta de rätta individuella lösningarna. Du bör ha lätt för att strukturera och dokumentera ditt arbete och ha god kommunikationsförmåga.Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen eller, fullgjort termin fem, från socionomprogrammet, sociala omsorgsprogrammet eller motsvarande utbildning som vi bedömer likvärdig. Du ska ha kunskap om gällande lagstiftning, förordningar och föreskrifter inom området. Du ska också ha kunskap om utredning och handläggning av ärenden och insatser. Tidigare erfarenhet är meriterande. Då hembesök ingår i arbetsuppgifterna krävs B-körkort då våra brukare bor inom hela kommunens geografiska yta.
Tycker du om att arbeta med människor och har ansvarskänsla är det här ett uppdrag för dig! Du är en engagerad och positiv person som tycker om att jobba i grupp. Du har förmåga att ta egna initiativ och är driven i den egna arbetsprocessen, med god förmåga att planera och prioritera dina arbetsuppgifter. Vidare arbetar du för en god arbetsmiljö tillsammans med dina kollegor. Varje dag jobbar vi för att de personer vi möter ska kunna leva ett aktivt, socialt och meningsfullt liv på sina villkor.
ÖVRIGT
Vår kommun
Köping ligger i Västra Mälardalen mellan Örebro, Västerås och Eskilstuna. Med våra 26 000 invånare är vi en lagom stor kommun där nära samarbeten blir möjliga. Att arbeta i kommunen är betydelsefullt och gör direkt skillnad i köpingsbornas vardag.
Köpings kommun har gjort sitt medieval för rekrytering och undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C282158". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Köpings kommun
(org.nr 212000-2114) Arbetsplats
Köpings kommun, Ekonomi & Administration Kontakt
Enhetschef
Sanna Miltenburg sanna.miltenburg@koping.se 0221-25551 Jobbnummer
9547868