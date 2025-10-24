Biståndshandläggare inriktning SOL
2025-10-24
Myndighetsenheten är en del av Landskrona stads Omsorgsförvaltning. Vårt uppdrag är att erbjuda rättssäkra och värdeskapande välfärdstjänster i linje med den nya Socialtjänstlagen. Vi arbetar för att varje beslut ska bidra till ett gott och värdigt liv för den enskilde.
Myndighetsenheten är en del av Landskrona stads Omsorgsförvaltning. Vårt uppdrag är att erbjuda rättssäkra och värdeskapande välfärdstjänster i linje med den nya Socialtjänstlagen. Vi arbetar för att varje beslut ska bidra till ett gott och värdigt liv för den enskilde.
Myndighetsenheten i Landskrona stad söker nu två engagerade och självständiga biståndshandläggare för vikariat, då ordinarie medarbetare går på föräldraledighet.Om tjänsten
Arbetet bedrivs utifrån gällande lagstiftning, rättspraxis, politiska mål och lokala riktlinjer.
Som biståndshandläggare med inriktning SoL kommer du att:
• Aktualisera och handlägga ansökningar, utreda, bedöma och fatta beslut om bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) utifrån gällande delegation.
• Planera och säkerställa trygga hemgångar eller övergångar i vårdkedjan efter sjukhusvistelse, i nära samarbete med vårdgivare och andra berörda parter.
• Följa upp beviljade insatser för att säkerställa kvalitet, rättssäkerhet och att den enskildes behov tillgodoses på ett ändamålsenligt sätt.
• Dokumentera utredningar och beslut i enlighet med gällande lagstiftning, riktlinjer och rutiner.
• Informera, vägleda och stödja den enskilde och anhöriga i frågor som rör rättigheter, möjligheter och insatser enligt SoL.
• Bidra till verksamhetens utveckling, genom att dela kunskap, delta i metod- och kvalitetsarbete samt bidra till en rättssäker och professionell myndighetsutövning.
Vi erbjuder dig
Hos oss möts du av en välkomnande arbetsplats med:
• Tillitsbaserat ledarskap och en tydlig målbild
• Engagerade kollegor med hög kompetens och samarbetsanda
• Handledning och kontinuerlig kompetensutveckling
• Hälsofrämjande aktiviteter och fokus på balans mellan arbete och fritidKvalifikationer
Din kompetens och profil
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan relevant högskoleutbildning som bedöms likvärdig av arbetsgivaren. Du har erfarenhet av myndighetsutövning, gärna inom äldreområdet.
Som person är du självständig, strukturerad och ansvarstagande. Du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt.
Du är relationsskapande och har lätt för att skapa förtroendefulla kontakter med människor i olika livssituationer. Du bemöter andra med respekt och professionalism.
Du är lugn och stabil, och har förmåga att behålla ett realistiskt perspektiv även i komplexa eller pressade situationer.
ÖVRIGT
