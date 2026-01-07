Biografmaskinist till Bålsta
Vi söker en självständig, ansvarstagande person med bra känsla för ordning och reda som ska ansvara för filmvisningarna på Bio Borgen i Bålsta. Vi ser gärna att du är tekniskt intresserad och har god datorvana eftersom all filmvisning sker digitalt. Kassavana är ett plus men inget krav.
Det är ett stort plus om du bor i närheten av bion, är flexibel och kan hoppa in med kort varsel (exempelvis vid sjukdom). Då det ibland är mycket folk på föreställningarna gäller det att du kan behålla lugnet och ge en bra service även då.
I tjänsten ingår att visa film, sälja biljetter och godis samt viss städning. Du sköter även den huvudsakliga kontakten med kontoret. Omfattningen är 3-6 pass i månaden .
På skolloven (ej sommarlovet) ökar antalet visningar markant. Vi visar film på höst-,jul-, sport- och påsklov så då behöver du kunna jobba vardagar dagtid.
Runt mitten av juni varje år har bion vanligtvis uppehåll och öppnar i slutet av augusti. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-21
E-post: biojobb@eurostar.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Biografmaskinist Bålsta". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Eurostar AB
(org.nr 556240-1009), http://www.eurostar.se
Västerhagsvägen (visa karta
)
746 33 BÅLSTA Arbetsplats
Eurostar AB Kontakt
Ann-Christine Holmqvist anki@eurostar.se 087460390 Jobbnummer
