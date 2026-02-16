Bilvårdare med poleringskunskaper - Helsingborg

Zivi Group AB / Servicepersonaljobb / Helsingborg
2026-02-16


Vi söker nu en bilvårdare med dokumenterade poleringskunskaper till vårt team i Linköping.
Zivi revolutionerar biltvättsbranschen på ett hållbart sätt med vår innovativa on-demand billvårdstjänst. Vi sparar upp till 200 liter vatten per tvätt och hjälper både privatpersoner och företag att spara tid. Bland våra nöjda företagskunder finns kända varumärken som Porsche, Mercedes, AVIS och Skoda.
Om rollen Som bilvårdare hos oss arbetar du med både invändig och utvändig bilvård, med särskilt fokus på:

Maskinpolering (en- och flersteg)

Lackkorrigering och finish

Grundläggande rekond

Tvätt och städning av fordon enligt våra kvalitetsrutiner

Kundkontakt på plats vid behov

Vi söker dig som:

Har minst 1-2 års erfarenhet av bilvård och polering

Har öga för detaljer och hög kvalitetsmedvetenhet

Är ansvarstagande, punktlig och självgående

Trivs med teamwork och ett högt arbetstempo

Har B-körkort (krav)

Talar svenska eller engelska (svenska meriterande)

Vi erbjuder:

Trygg anställning enligt kollektivavtal

Möjlighet att arbeta med starka varumärken (bl.a. premiumbilar)

Intern utbildning och utvecklingsmöjligheter (Academy inom bilvård & ledarskap)

Ett engagerat team med närvarande ledarskap

Möjlighet att växa mot roller som senior bilvårdare eller teamleader

Placering: Helsingborg Omfattning: Heltid Start: Enligt överenskommelse

Arbetsgivare
Zivi Group AB (org.nr 559067-5376), https://careers.zivi.tech
Helsingborg Ferry Terminal (visa karta)
252 78  HELSINGBORG

Arbetsplats
Zivi

