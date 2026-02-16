Bilvårdare med poleringskunskaper - Helsingborg
Zivi Group AB / Servicepersonaljobb / Helsingborg Visa alla servicepersonaljobb i Helsingborg
2026-02-16
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Zivi Group AB i Helsingborg
Vi söker nu en bilvårdare med dokumenterade poleringskunskaper till vårt team i Linköping.
Zivi revolutionerar biltvättsbranschen på ett hållbart sätt med vår innovativa on-demand billvårdstjänst. Vi sparar upp till 200 liter vatten per tvätt och hjälper både privatpersoner och företag att spara tid. Bland våra nöjda företagskunder finns kända varumärken som Porsche, Mercedes, AVIS och Skoda.
Om rollen Som bilvårdare hos oss arbetar du med både invändig och utvändig bilvård, med särskilt fokus på:
Maskinpolering (en- och flersteg)
Lackkorrigering och finish
Grundläggande rekond
Tvätt och städning av fordon enligt våra kvalitetsrutiner
Kundkontakt på plats vid behov
Vi söker dig som:
Har minst 1-2 års erfarenhet av bilvård och polering
Har öga för detaljer och hög kvalitetsmedvetenhet
Är ansvarstagande, punktlig och självgående
Trivs med teamwork och ett högt arbetstempo
Har B-körkort (krav)
Talar svenska eller engelska (svenska meriterande)
Vi erbjuder:
Trygg anställning enligt kollektivavtal
Möjlighet att arbeta med starka varumärken (bl.a. premiumbilar)
Intern utbildning och utvecklingsmöjligheter (Academy inom bilvård & ledarskap)
Ett engagerat team med närvarande ledarskap
Möjlighet att växa mot roller som senior bilvårdare eller teamleader
Placering: Helsingborg Omfattning: Heltid Start: Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7236330-1845190". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Zivi Group AB
(org.nr 559067-5376), https://careers.zivi.tech
Helsingborg Ferry Terminal (visa karta
)
252 78 HELSINGBORG Arbetsplats
Zivi Jobbnummer
9746173