Bilvårdare/Garagearbetare

Autopulsen AB / Servicepersonaljobb / Kristianstad
2026-03-09


Jobba med oss på Autopulsen Ab !
Vi söker erfarna bilvårdare som vill bli en del av vårt engagerade och växande team. Hos oss får du arbeta med högkvalitativ bilvård och leverera resultat som gör skillnad för våra kunder.

Dina arbetsuppgifter
Rekonditionering av bilar
Polering och lackbehandling
Professionell bilstädning både invändigt och utvändigt
Vi söker dig som är
Erfaren inom bilvård eller rekond
Noggrann och serviceinriktad
Ansvarstagande och van vid att arbeta i team

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
hakan@autopulsen.se
E-post: hakan@autopulsen.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bilvård".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Autopulsen AB (org.nr 559085-4385), http://autopulsen.se
Slättängsvägen 99 (visa karta)
291 62  KRISTIANSTAD

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9785195

