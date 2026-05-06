Bilvårdare Arlanda
2026-05-06
Att det är människorna som skapar Hertz Sveriges framgång är ingen hemlighet. Bilarna är grunden i vår verksamhet, men det är medarbetarnas engagemang, kunskap och omtanke som gör oss till det ledande hyrbilsföretaget vi är.
Vi söker nya kollegor till vår station på Arlanda flygplats, i rollen som Bilvårdare/Hiker. Det är en varierande roll där ditt huvuduppdrag är att ta hand om våra bilar. Du har en viktig roll i kundens upplevelse av sin hyra, i form av säkerställandet av hel och ren bil samt ge en bra kundupplevelse. Självklart agerar du alltid förebild för vårt varumärke.
I rollen kommer du bland annat att:
Vara behjälplig i garage/parkering för eventuella frågor kring bilens funktioner
Rengöra och färdigställande av bil efter/inför hyra
Skadehantering
Kontrollera att bilarna uppfyller våra säkerhetskrav
Montering/demontering av extra utrustning
För att trivas hos oss tror vi att du är en person som gillar högt tempo, har ett hjärta för service med kunden i fokus, flexibel och vilja att lära dig nya saker. Du gillar att ta egna initiativ, strukturera, planera och utmaningar är något du inspireras av. Du har goda kunskaper i svenska och engelska samt B-körkort. Klyschan "laget före jaget" passar oförskämt bra in hos oss på Hertz. Respekt för varandra, trygghet och glädje är grunden i allt vi gör. Arbetet på en station är ett "teamwork", det är därför speciellt viktigt att alla medarbetare uppmuntrar och bidrar till att främja samarbete, lyfta varandra och en trivsam arbetsmiljö.
För oss är flexibilitet gentemot våra kunder mycket viktigt, på Arlanda är vi bemannade mellan 06:00 - 23:00 under veckans alla dagar. Detta innebär att du som person trivs med varierande arbetstider.
Vi på Hertz ser mångfald, jämställdhet och inkludering som en självklarhet och arbetar aktivt med dessa frågor. Vi tror på individen och hur olika bakgrunder, erfarenheter och egenskaper bidrar till en bättre arbetsplats.
Vi på Hertz är kopplade till Unionen samt Transports kollektivavtal. Urval sker löpande, välkommen med din ansökan så snart som möjligt!
Hertz möter människors behov av rörelse med smarta mobilitetslösningar. Vi drivs av omtanke för våra kunder, människor och omvärlden.
Observera att bakgrundskontroller kan komma att göras på slutkandidater.
Det här är Hertz
Hertz är ett familjärt företag med det gula hjärtat i allt vi gör. Vi har ett stort samhällsengagemang och vill göra gott på riktigt varav vi bland annat stöttar flertalet organisationer runtom i landet (https://redlocker.se/, https://maskrosbarn.org/?gclid=Cj0KCQjwoK2mBhDzARIsADGbjeqMKM88JVndW_DxI-1T6ktEtu38iCeXKGPegIHWk8yIbUCeCMXAk7UaAvMvEALw_wcB, https://childhood.se/
& https://www.rodakorset.se/
för att nämna några).
För oss är det viktigt att vår organisation ska återspegla samhället, våra kunder och är övertygade om att mångfald på arbetsplatsen stärker konkurrenskraften samt ökar vår interna kollektiva kompetens. Hos oss kallas och är alla våra anställda Medansvariga med möjlighet att ta ansvar och påverka både sin utveckling och i viss mån arbetssituation.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare First Rent A Car AB
(org.nr 556434-7820), https://www.hertz.se
190 60 ARLANDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
First Rent A Car AB - Hertz Biluthyrning Kontakt
Team Manager Arlanda
Kaveh Hansson kaveh.hansson@hertz.se Jobbnummer
9896232