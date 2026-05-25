Maskin-/lastbilsförare
2026-05-25
Maskin-/lastbilsförare sökes till entreprenad, vinterväghållning och transport
HK Jakobsson AB söker 1-2 praktiska och ansvarstagande maskin-/lastbilsförare till vår verksamhet i Västernorrland.
Vi söker dig som trivs i ett mindre företag där arbetsuppgifterna kan variera mellan lastbil, maskin, vinterväghållning, timmerkörning, materialtransporter och entreprenadjobb.Publiceringsdatum2026-05-25Om företaget
HK Jakobsson AB är ett entreprenad- och transportföretag med utgångspunkt från Ramvik/Härnösand.
Vi arbetar bland annat med vinterväghållning, snöröjning, halkbekämpning, mark- och anläggningsarbeten, materialtransporter och timmerkörning.
Vi bygger nu vidare på en mindre och mer effektiv organisation där kvalitet, ansvar och rätt personer är viktigare än att vara många.Om tjänsten
Vi söker nu 1-2 personer som vill vara en viktig del av vår verksamhet.
Arbetsuppgifterna kan variera efter säsong och erfarenhet. Vintertid arbetar vi bland annat med plogning, halkbekämpning och vinterväghållning. Under övriga delar av året kan arbetet bestå av exempelvis timmerkörning, insaltning, materialtransporter, grävning, markarbeten, maskinkörning och enklare service/underhåll.
Vi söker gärna dig som har erfarenhet från både lastbil och maskin. Du behöver inte kunna allt från början, men du ska vara praktiskt lagd, ansvarstagande och villig att hjälpa till där det behövs.
För rätt person finns möjlighet till ett långsiktigt upplägg med varierande arbetsuppgifter över året inom transport, vinterväghållning, entreprenad och maskinkörning.
Arbetsuppgifter kan vara
Lastbilskörning med lastväxlare
Plogning och halkbekämpning vintertid
Timmerkörning
Insaltning och materialtransporter
Hjullastarkörning
Grävmaskinskörning eller hjälp vid entreprenadjobb
Enklare service, underhåll och verkstadsarbete
Övrigt praktiskt arbete i verksamheten
Vi söker dig som är pålitlig och ansvarstagande Kommer i tid och håller det du lovar
Är noggrann och rädd om maskiner, fordon och kundernas arbetsplatser
Kan arbeta självständigt men också fungera i ett litet team
Har ett praktiskt tänk och kan lösa problem
Förstår att arbetsuppgifterna kan variera i ett mindre företag
Vill göra ett bra jobb och vara en viktig del av verksamheten
Vi söker hellre rätt person med rätt inställning än någon som bara vill "köra timmar".Kvalifikationer
C-kort
CE-kort
YKB
God svenska i tal och skrift
God ansvarskänsla och vana att arbeta självständigt
Meriterande
Erfarenhet av plogning eller halkbekämpning
Erfarenhet av timmerbil
Erfarenhet av lastväxlare
Hjullastarvana
Grävmaskinsvana
Verkstadsvana eller intresse för service och underhåll
Erfarenhet från entreprenad, transport, skog eller anläggning
Har du bred maskinvana men saknar någon behörighet är du ändå välkommen att höra av dig, men för de flesta uppdragen krävs C/CE och YKB.
Vi erbjuder
Ett varierande arbete i ett mindre företag
Möjlighet till långsiktigt upplägg för rätt person
Arbete med entreprenad, transport, vinterväghållning och maskiner
Korta beslutsvägar och nära samarbete
Möjlighet att bli en viktig del av ett mindre team
Tillsvidareanställning med provanställning enligt överenskommelse
Anställningsform
Tillsvidareanställning. Provanställning kan komma att tillämpas.
Vi söker i första hand personer för en långsiktig anställning. Arbetet varierar över året beroende på säsong, uppdrag och behov.
Arbetsplats
Utgångspunkt: Ramvik/Härnösand
Arbetsområde: Västernorrland med omnejdSå ansöker du
Skicka en kort presentation av dig själv och berätta vad du har för erfarenhet.
Skriv gärna:
Vilka körkort och behörigheter du har
Vad du har kört tidigare
Om du har erfarenhet av plogning, timmerbil, hjullastare eller grävmaskin Om du har erfarenhet av entreprenad, transport, skog eller anläggning När du kan börja
Ansökan skickas till:kontakt@hkjakobssonab.se
Märk ansökan med:
Ansökan maskin-/lastbilsförare
Urval sker löpande och vi kan tillsätta tjänsten omgående om vi hittar rätt person. Hör gärna av dig även om du inte kan börja direkt, men tror att du skulle passa in hos oss inför kommande säsong.
Sista dag att ansöka är 2026-06-24
E-post: rekrytering@hkjakobssonab.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lastbilschaufför". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare HK Jakobsson AB
(org.nr 559258-4980) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD
Catarina Jakobsson kontakt@hkjakobssonab.se 0767769013 Jobbnummer
