Biluthyrare till Möller Bil Uppsala
2025-09-17
Fler och fler upptäcker fördelarna med att hyra bil och vi söker just nu en biluthyrare till vårt team!
Vi spenderar över 90 000 timmar på arbetet - och vi tycker att den tiden ska vara meningsfull. På Möller Bil handlar meningen om att utvecklas - både själva och tillsammans med våra kunder och kollegor. Bilbranschen genomgår stora förändringar, som elektrifiering och digitalisering, och vi på Möller Bil är mitt i denna spännande resa. Vår vision, "Dare to move", handlar om att våga ta klivet in i framtiden och våra biluthyrare har en viktig roll i denna förändring.
Om tjänsten
Som biluthyrare på Europcar möter du och tar hand om de kunder som vill hyra bil hos oss. Dina främsta arbetsuppgifter som biluthyrare blir att arbeta med bilvård i form av hämtning, leverans, tvätt och iordningställande av hyrbilar. I tjänsten ingår även visst administrativt arbete såsom att ta emot bokningar, förbereda bilhyror och arbete med direktservice mot kund över disk.
Din kompetens
• B-körkort med behörighet för manuell växellåda
• Gymnasieutbildning
• Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
• Erfarenheter från liknande arbetsuppgifter sedan tidigare är meriterande
Blir du vår nästa kollega?
Vi tror att du som söker har du ett eget driv och gillar högt tempo och trivs med att att arbeta med service och kundmöten. Du har en god förmåga att prioritera och omprioritera dina arbetsuppgifter och har ett lösningsorienterat förhållningssätt. Du kan arbeta självständigt och tar ansvar för dina arbetsuppgifter samtidigt som du trivs med att arbeta i grupp och rycka in där det behövs. Vidare ser vi att du är ordningsam och strukturerad för att alltid kunna levereda med hög kvalitet och god kundnöjdhet tillsammans med resten av teamet på Möller Bil i Uppsala.
Vi erbjuder dig
• En trygg anställning med kollektivavtal, friskvårdsbidrag och många andra personalförmåner
• Kontinuerlig utbildning för att utvecklas i din roll
• Stora möjligheter att utvecklas vidare inom företaget
• Ett självständigt arbete i en spännande och expansiv organisation
• En arbetsplats med en stark kultur som kännetecknas av vår värdegrund: Öppen och Ärlig, Omtänksam, Initiativrik och Tydlig
• En arbetsplats certifierad som ett Great Place To Work
Vårt mål är att bli en av nordens bästa arbetsplatser! Läs mer om hur det är att arbeta på Möller Bil och våra förmåner på vår hemsida.
Mer om tjänsten
Tjänsten en är en tillsvidareanställning på deltid, 50-60% efter överenskommelse. Tjänsten kan med fördel kombineras med exempelvis distansstudier eller annan sysselsättning som passar arbetsschemat. Vi tillämpar sex månaders provanställning.
Du är varmt välkommen med din ansökan senast den 2025-10-12. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen har passerat. Observera att vi endast tar emot ansökningar via ansökningsformuläret på vår hemsida (mollerbil.se/lediga-tjanster).
Denna rekrytering sker helt genom Möller Bils försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Välkommen till Möller Bil Uppsala!
Möller Bil Uppsala ingår i Möller Bil Sverige som är återförsäljare med fullserviceanläggningar för Volkswagen, Audi, SEAT, Skoda, Cupra och VW Transportbilar. Vi har idag verksamhet på 13 orter i Mälardalsområdet samt Göteborg och ca 700 medarbetare. Möller Bil ägs av norska Møller Mobility Group, ett familjeägt företag och ett av nordens största bilföretag. Företaget har verksamhet inom import, återförsäljning och finansiering. MMG har ca 4300 medarbetare i Norge, Sverige och Baltikum. Under 2024 omsatte Möller Bil Sverige drygt 3,6 miljarder SEK. Ersättning
