Biltvätt,Polering, Bilrekond,Bilmekaniker
Hässleholms Bilvård AB / Servicepersonaljobb / Hässleholm Visa alla servicepersonaljobb i Hässleholm
2025-09-09
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hässleholms Bilvård AB i Hässleholm
Vi är ett företag och har inriktat oss på bilvård,biltvätt.bilrekonditionering. Polering.Bilmekaniker.Däckservice.
och kan jobba självständigt och kan utföra biltvätt,rekondering och polera bilar. Du ska vara en trevlig och hjälpsam,stresstålig Flexibel med fokus på serviceegenskap så att kunden känner sig nöjd och trygg när de lämnar sina bilar till oss på Hässleholms Bilvård.
Vi önskar att du börjar omgående
Hässleholms Bilvård AB is looking for office work and car cleaners.
The work includes car cleaning, reimbursement, changing tires, etc. The work is hard and requires you to work under pressure, you must be loyal and stand by at short notice whenever you want. The position is located at Skåne/Hässleholm.Publiceringsdatum2025-09-09Kvalifikationer
Vi söker dig som är glad,utåtriktad och med rätt inställning till livet och då även arbetslivet.Du tycker även om att arbeta med människor både kunder och medarbetare.Känslan för att ge bra service kan vi inte lära ut, den egenskapen måste du ha med dig själv.Hos Hässleholms Bilvård kommer du att jobba i ett team och tillsammans ser vi till att du blir en framgångsrik medarbetare hos oss.På Hässleholms Bilvård Bransch- eller yrkeserfarenhet är inte nödvändig då utbildning sker internt.För dig med ambitioner finns möjlighet att utvecklas och avancera inom Hässleholms Bilvård.På denna punkt avgör ditt intresse och engagemang.Möjlighet finns att gå vidare som produktions- och kvalitetsansvarig, assisterande anläggningschef, anläggningschef eller till egen verksamhet.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig en bra arbetsplats med goda utvecklingsmöjligheter.Du arbetar i en självständig och ansvarsfull roll i ett snabbväxande företag.och stora utvecklingsmöjligheter.Så ansöker du
Är du redo att ta nästa steg i din karriär? Du är varmt välkommen att skicka in din ansökan (CV samt personligt brev) via ansökningsknappen nedan
You are welcome to apply via our email below. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09
E-post: info@hassleholmsbilvard.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hässleholms Bilvård AB
(org.nr 559218-3312), https://www.hassleholmsbilvard.com/
Helsinborgsvägen 8 (visa karta
)
281 49 HÄSSLEHOLM Kontakt
Hässleholms Bilvård AB info@hassleholmsbilvard.com Jobbnummer
9500808