Driven och utåtriktad restaurangchef sökes till Eatery!
Eatery Sverige AB är en växande restaurang- och mötesaktör som driver 12 restauranger och konferensanläggningar från Åre till Malmö. Verksamheten erbjuder prisvärd och vällagad mat, moderna mötesmiljöer och flexibla koncept. Eatery serverar dagligen 5–6000 gäster och är en långsiktig partner till både fastighetsägare och företagskunder. Företaget ingår i Teser Group och har fokus på hållbarhet, kvalitet och levande mötesplatser. Eatery driver allt från lunchrestauranger och caféer till konferensservice, catering och företagsrestauranger. Besök Eaterys hemsida här
Vill du leda en restaurang med fullt ansvar för personal, resultat och gästupplevelse? Eatery söker nu en restaurangchef som vill ta helhetsansvar för en av våra restauranger och driva den med passion, struktur och omtanke.
🧑💼Om rollen
Som restaurangchef hos oss får du:
Ansvara för den dagliga driften, personal och schemaläggning
Säkerställa hög kvalitet i mat, service och gästbemötande
Arbeta aktivt med försäljning, resultat, budget och uppföljning
Leda och utveckla ditt team – med fokus på arbetsglädje och engagemang
Vara närvarande i verksamheten och bygga starka relationer med gäster och medarbetare
Arbeta varierande tider – dag, kväll och helg ingår
👩🍳 Vem är du?
Vi tror att du:
Har dokumenterad erfarenhet som restaurangchef eller liknande ledarroll inom branschen
Är trygg i att ta ansvar för både personal och ekonomi
Har ett genuint intresse för mat, service och människor
Är strukturerad, lösningsorienterad och har ett starkt driv
Har god kommunikationsförmåga och gillar att inspirera andra
Är utåtriktad, gillar att ta kommando och egna intiativ
Mer åt det extroverta än introverta hållet
📍 Praktisk info
Plats: Stockholm
Omfattning: Heltid
Anställning: Tillsvidare, med inledande provanställning
Tillträde: Enligt överenskommelse
🏠 Varför Eatery?
Eatery är en modern fullserviceaktör inom restaurang, konferens och måltidstjänster – med hjärtat i mat och människor.
Hos oss får du:
En familjär arbetsplats med glädje, omtanke och stark teamkänsla
Kollektivavtal med tjänstepension, försäkringar och trygga villkor
Friskvårdsbidrag och möjlighet till utveckling inom koncernen
Möjlighet att vara med och påverka – vi uppmuntrar egna idéer och nytänkande
En arbetsmiljö där vi lever våra värderingar: Vi är hjärtliga, effektiva och ansvarsfulla
Vi är en del av Teser Group AB som är ett svenskt koncernbolag som driver och utvecklar verksamheter inom restaurang, konferens, catering och måltidstjänster. Med över 350 medarbetare i koncernen är vi en växande aktör som sätter kvalitet, effektivitet och omtanke i centrum.
Genom våra dotterbolag erbjuder vi allt från moderna lunchrestauranger och konferenslösningar till bageri, café och måltidsservice för skolor och omsorg.
Eatery – Driver moderna lunchrestauranger, caféer och konferensanläggningar med fokus på vällagad mat, möten och måltidstjänster för företag och offentlig sektor.
Incontro – En av Sveriges största leverantörer av skol- och omsorgsmåltider, med dagliga leveranser till förskolor, skolor och seniorverksamheter.
Magnus Johansson Bageri & Konditori – Ett hantverksbageri och konditori med fokus på kvalitet, säsongsbaserade råvaror och genuint mathantverk i Hammarby Sjöstad.
Memorio – Fest- och mötesaktör som skapar upplevelser som överskar och inspirerar.
Godsmak – Sveriges ledande B2B leverantör av mat och fika
Vi brinner för att skapa goda måltidsupplevelser, hållbara arbetsmiljöer och långsiktiga kundrelationer. Vår styrka ligger i det lokala engagemanget, det nära ledarskapet och viljan att ständigt utvecklas tillsammans med våra medarbetare.
Läs mer på Tesergroup.com
✉️ Ansökan
Rekryteringen sker löpande så varmt välkommen in med din ansökan idag! Vi tar enbart emot ansökningar via webben, ansökningar som kommer in på annat sätt behandlas inte.
🌟 Välkommen till Eatery – där du får driva din restaurang med hjärta, ansvar och stolthet! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03
Heltidsjobb. Arbetsgivare: Eatery Sverige AB
(org.nr 556655-4464)
111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Eatery Kontakt
Rekryterare
Sara Karlsson sara.karlsson@eatery.se
