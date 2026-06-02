Logistiktekniker | Lernia | Borås
2026-06-02
Lernia söker just nu dig som vill arbeta som Logistiktekniker hos vår uppdragsgivare inom fordonsindustrin. I rollen kommer du att ansvara för metod- och processutveckling, verktyg och material och ergonomianalys tillsammans med engagerade kollegor.
Vill du vara med och utveckla framtidens logistiklösningar? Vi söker en driven och strukturerad produktionstekniker som vill bidra till effektiva processer och smarta materialflöden hos vår uppdragsgivare inom fordonsindustrin.
Som produktionstekniker inom logistik blir du nyckelpersonen för materialberedning och logistikprocessen. Du ger dagligt stöd till logistikteamet och driver förbättringsinitiativ som stärker målen för kvalité, effektivitet och arbetsmiljö.
Ansvara för metod- och processutveckling, verktyg, material och ergonomianalys.
Utföra riskanalyser och uppdatera layouter för en säker och effektiv arbetsmiljö.
Samarbeta med flera funktioner i fabriken och bidra med din expertis i utredningar och projekt.
Arbeta aktivt med ständiga förbättringar och rationaliseringar för att optimera våra flöden.
Om dig
Vi välkomnar framför allt dig som har en teknisk utbildning inom logistik eller motsvarande erfarenhet att söka tjänsten. Som person är du ansvarstagande, prestigelös och nyfiken och samtidigt har du ett kreativt sinne där du ser både detaljer och stora bilden. Vidare har du erfarenhet av produktionstekniskt arbete och trivs med att arbeta med ständiga förbättringar. Du trivs i att arbeta i team och skapa lösningar tillsammans.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av SAP och AutoCAD.
Vi lägger stor vikt vid att hitta rätt person för det här jobbet, så tveka inte att skicka in din ansökan även om du inte uppfyller exakt alla krav.Företaget
Vår uppdragsgivare är ett globalt och marknadsledande företag som verkar inom fordonsindustrin. Uppdraget innebär således att du får in en fot hos en aktör i en bransch med mycket att erbjuda med goda utvecklingsmöjligheter.
Om processen
Uppdraget är ett konsultuppdrag där du blir anställd hos Lernia men kommer att arbeta ute hos vår uppdragsgivare .Vi arbetar med löpande urval och kommer att tillsätta tjänsten så fort vi hittat rätt kandidat, ansök därför så snart som möjligt.
Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Isabelle Bernhardsson via e-post: isabelle.bernhardsson@lernia.se
Bakgrundskontroll förekommer som en del utav rekryteringsprocessen och du kan behöva verifiera din identitet via Bank-ID för att denna bakgrundskontroll påbörjas.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
503 30 BORÅS
