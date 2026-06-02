Truckförare | Lernia | Hylte
Lernia Bemanning AB / Lagerjobb / Hylte
2026-06-02
Som truckförare hos vår uppdragsgivare i Hylte ingår du i ett produktivt team där säkerhet, kvalitet och effektivitet är i fokus. Du kommer att hantera gods, lasta och lossa fordon samt köra interntransporter på anläggningen. Tjänsten är ett bemanningsuppdrag via Lernia med goda möjligheter till förlängning eller övergång till kundens egna anställning.
Om tjänsten
I rollen som truckförare ansvarar du för att säkert och korrekt förflytta material mellan lagerytor, produktionsstationer och fordon. Du arbetar nära produktion och lagerpersonal, rapporterar avvikelser och ser till att arbetsplatsen är välordnad. Arbetet kan innebära lyft av tunga laster, emballering och enklare dokumentation i interna system.
Utföra truckkörning (plockning, internleveranser, lastning/lossning)
Säkerställa att gods är korrekt förpackat och märkt
Följa rutiner för arbetsmiljö och säkerhet
Rapportera fel och avvikelser samt delta i lagerinventering vid behov
Hålla ordning på truckpark och verktyg samt utföra enklare tillsyn
Om dig Formell kompetens
Du har genomförd truckutbildning (motvikt, ledstaplare eller likvärdigt) och dokumenterad erfarenhet av truckkörning. Du är bekväm med att arbeta i digitala system för registrering och rapportering samt kan läsa av enkla följesedlar och etiketter. God svenska i tal och skrift krävs för att följa säkerhetsrutiner och kommunicera med kollegor.
Meriterande
Det är meriterande med erfarenhet av lager- eller produktionsarbete, truckkort för flera trucktyper, erfarenhet av logistiska processer, samt vana att arbeta i team med högt tempo. Körkort B är meriterande men inte ett krav.
Personliga egenskaper
Du är noggrann, strukturerad och har en god arbetsmoral. Du tar ansvar för säkerhet och kvalitet i ditt arbete och bidrar till en positiv arbetsmiljö. Flexibilitet vad gäller arbetstider och vilja att lära nytt är uppskattat.
Som en av oss
Som bemanningskonsult via Lernia får du marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi erbjuder företagshälsovård, friskvårdsbidrag och stöd från en konsultchef som säkerställer att du trivs och utvecklas under uppdraget.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag med ett brett nätverk av uppdragsgivare. Vi hjälper dig att hitta tryggt arbete och utveckla din kompetens, både på kort och lång sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, klicka på ansökningslänken i annonsen och fyll i formuläret. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Vid frågor, kontakta rekryterare i Hylte via e‐post: hylte@lernia.se
Bakgrundskontroll
För vissa uppdrag kan bakgrundskontroll ingå i rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen kommer du att behöva verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-29
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7836600-2030996". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
333 76 REFTELE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
