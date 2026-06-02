Garcon söker barberare/herrfrisör
2026-06-02
Garcon, en väletablerd barbershop i Uppsala, söker nu en skicklig barberare med passion för sitt hantverk. Vi är ett tight team av experter med mångårig erfarenhet inom branschen, och vi vill utvidga vår verksamhet med just din talang!
OM TJÄNSTEN
Du kommer att arbeta i en stimulerande och kreativ miljö, omgiven av ett team av dedikerade yrkesverksamma som brinner för att leverera bästa möjliga service till våra kunder. Med höga ambitioner och en passion för detaljer, vi är ivriga att göra vårt märke i Uppsala och vi söker någon som är lika engagerad som vi är att bidra till denna vision.
DINA KVALIFIKATIONER
Du har minst två års arbetslivserfarenhet som barberare.
Du är självgående men trivs också i teammiljö.
Du är serviceminded och strävar efter att skapa långvariga kundrelationer.
Gesällbrev är meriterande men inte krav.
Befintlig kundkrets i Uppsala är meriterande men inte krav.
Du talar flytande svenska eller engelska.
VAD VI ERBJUDER
Stora möjligheter till personlig och professionell utveckling.
En attraktiv lön och förmåner.
En positiv arbetsmiljö med engagerade och stödjande kollegor.
Tveka inte med att höra av dig direkt då tjänsten tillsätts löpande.
Vi ser fram emot att höra från dig!! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: Info@garcon.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SK 43 Barber AB
(org.nr 559437-4174)
Skolgatan 43A
753 32 UPPSALA
)
753 32 UPPSALA Jobbnummer
