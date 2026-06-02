Senior avdelningschef inom Trafik och Transport - Konsultuppdrag
Devotum AB / Administratörsjobb / Skövde Visa alla administratörsjobb i Skövde
2026-06-02
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Devotum AB i Skövde
, Jönköping
, Ale
, Trollhättan
, Borås
eller i hela Sverige
För vår kunds räkning söker vi just nu en senior avdelningschef inom trafik och transport till Skövde. Uppdraget är på heltid och förväntas starta 2 augusti 2026 och pågå till och med 31 december 2026.
Om uppdraget
I rollen som avdelningschef Trafik, ansvarar du för att tillsammans med dina medarbetare upphandla, etablera, följa upp och utveckla trafiktjänster. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Ansvar för att säkerställa och utveckla affärsrelationerna med upphandlade partners
Ansvarar för avdelningens operativa och strategiska verksamhet
Ansvar för utveckling av gruppen och dess arbetsmetoder
Säkerställer en kontinuerlig uppföljning och utveckling av de upphandlade tjänsterna
Delaktig i den övergripande strategiska verksamhets – och personalplaneringen
Du har personalansvar för 8 medarbetare.
Övrigt: Start: 2 aug 2026 Slut: 31 dec 2026 Omfattning: heltid Placering: Skövde Anställningsform: Anställd hos Devotum då kunden inte godkänner underleverantörer i denna process.
Om dig
Vi söker dig som uppfyller nedan obligatoriska krav:
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi, juridik, management eller annan relevant erfarenhet och utbildning som vi bedömer likvärdigt
Erfarenhet av att leda och utveckla verksamheter.
Dokumenterad erfarenhet av förändringsledning
Det är meriterande om du även uppfyller följande krav:
Erfarenhet och förståelse kring kollektivtrafik
Erfarenhet av att arbeta med etablering, upphandling, utveckling och/eller uppföljning av avtal
Ansökan Låter uppdraget intressant? Skicka in din ansökan snarast då urvalsarbetet och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV samt svara på några frågor. De kandidater som bäst matchar rollen kommer telefonintervjuas och sedan bli kallade till en intervju hos oss på Devotum. Nästa steg är en intervju hos vår kund. Referenstagning är en del av processen.
Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig till ansvarig Konsultchef Angela Hanna Kassab på angela.hanna-kassab@devotum.se
Känn dig trygg som konsult hos Devotum Som konsult hos Devotum har du möjlighet att välja om du vill fakturera genom ditt eget bolag eller bli direkt anställd hos oss. Som anställd hos Devotum erbjuds du alltid schyssta villkor enligt kollektivavtal (Almega) som bland annat innefattar friskvårdsbidrag, tjänstepension och försäkringar.
Hos oss är varje konsult viktig och våra konsultchefer finns alltid till hands för att ge dig den support och vägledning du behöver under hela uppdragsperioden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7836409-2031014". Arbetsgivare Devotum AB
(org.nr 556685-9293), https://karriar.devotum.se
Fredsgatan 4 (visa karta
)
541 30 SKÖVDE Arbetsplats
Devotum Jobbnummer
9942032