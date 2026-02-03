Biltema Logistics söker semestervikarierande ekonomiassistent!
2026-02-03
Biltema Logistics söker en noggrann och pålitlig ekonomiassistent för ett semestervikariat. Detta är din möjlighet att skaffa dig värdefull erfarenhet inom ekonomi.
Vem vi söker:
Vi letar efter en driven och engagerad ekonomiassistent för ett sommarvikariat. För att vara lämplig för rollen ska du ha genomgått en gymnasieutbildning inom ekonomi eller inom områden vi bedömer som likvärdigt. Erfarenhet inom ekonomi eller administrativa arbetsuppgifter är meriterande, men inte ett krav. Vi välkomnar ansökningar från personer som är ambitiösa, villiga att lära sig och som har ett starkt engagemang för att göra ett gott arbete.
Vi söker någon som är noggrann och har ett öga för detaljer. Att vara självgående, ha god kommunikationsförmåga och kunna arbeta effektivt i team är viktiga egenskaper för att lyckas i rollen som ekonomiassistent hos oss. Erfarenhet av affärssystemet Microsoft Dynamics AX är meriterande, men inget krav.
Dina ansvarsområden:
Som Ekonomiassistent kommer du att vara en viktig del av vårt ekonomiteam och stödja vår ekonomiavdelning med olika administrativa uppgifter. Det kan innefatta hantering av fakturor, bokföring, registrering av inbetalningar, samt andra ekonomirelaterade uppgifter.
Varför Biltema Logistics som arbetsgivare?
Att arbeta hos oss under sommaren ger dig inte bara möjlighet att skaffa dig värdefull erfarenhet inom ekonomi, utan också att vara en del av ett professionellt och stöttande team där ditt bidrag är uppskattat. Våra värderingar - Enkelhet, Flexibilitet, Handlingskraft, Sparsamhet, Tillgänglighet, Ordning & Reda - genomsyrar inte bara vårt dagliga arbete utan skapar också en inspirerande vardag där du kan trivas och göra skillnad.
Vill du vara en del av vårt team?
Skicka in din ansökan och CV senast 2026-02-28. Tjänsten är ett vikariat på 80% och förväntas pågå under perioden 22 juni till och med 31 juli.
För frågor om tjänsten, kontakta ekonomichef Ulf Stierna via ulf.stierna@biltema.com
.
Ta chansen att vara en del av Biltema Logistics under sommaren och få en värdefull erfarenhet som ekonomiassistent!
