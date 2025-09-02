Biltekniker sökes för premiummärken i Norge!
2025-09-02
Vi söker en serviceinriktad, positiv och engagerad biltekniker till vår kund som är en auktoriserad märkesverkstad.
Har du skruvat mer än du suttit still? Är du typen som hör om ett "mystiskt ljud" och direkt vet var det sitter? Då har vi en verkstad i Romerike som vill träffa dig!
Dina arbetsuppgifter kommer främst att bestå av:
Reparation av fel som identifieras genom felsökning
Kundkontakt vid särskilda tillfällen
Bidra till det gemensamma ansvaret för kontroll och uppdatering av diagnostester
Säkerställa att kundernas fordon repareras och underhålls enligt tillverkarens krav och standarder
Utföra mekaniskt arbete, service samt elektronisk felsökning
Vi ser gärna att du har följande kvalifikationer:
Yrkesbevis som bilmekaniker och minst 3-5 års erfarenhet
Vass på felsökning, och har koll på el, hybrid och elektronik
Datorvan och tekniskt nyfiken
Du är en problemlösare, håller vad du lovar och gör jobbet ordentligt
En teamspelare
Kommunicerar tydligt på svenska eller engelska
Har B-körkort
För rätt person erbjuder vi:
Konkurrensmässiga villkor och pensionsordningar
Möjlighet att arbeta med välkända varumärken
Varierade och utmanande arbetsuppgifter
Professionell arbetsmiljö
Nyfiken? Skicka in din ansökan - vi kontaktar kandidater löpande och konfidentiellt.
Om du har några frågor, vänligen kontakta Umesh Sethi på +47 98244776. Så ansöker du
