Bilskadereparatör, Tomelilla

Inom Michelsengruppen, är vi idag ca 65 anställda. Vi är en organisation som ständigt utvecklas och förändras och vi har förmånen att jobba med marknadens starkaste varumärken och bästa produkter. Våra verkstäder inom Michelsengruppen är auktoriserade serviceanläggningar för Volkswagen, Audi, SEAT, Skoda och Volkswagen Transportbilar. Vi har som mål att samla de bästa mekanikerna, lagerpersonalen, försäljarna, servicerådgivarna m.fl. för att leverera den bästa totalupplevelsen till våra kunder.
Vi på skadeverkstaden i Tomelilla söker ny medarbetare, vi arbetar med moderna verktyg och reparerar krockskadade bilar. Vill du arbeta på en trevlig arbetsplats med möjligheter att utvecklas inom fordonsbranschen?
Du som söker har följande förutsättningar:
Tidigare erfarenhet som bilskadereparatör / plåtslagare eller fordonsteknisk bakgrund med intresse att reparera bilens kaross
God samarbetsvilja
B-körkort
Goda kunskaper i datoranvändning
Vill lära sig och behärska fabrikanternas tekniska datorprogram
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
Vill fortlöpande gå utbildningar inom branschen
Meriterande är självgående person i riktbänksystem
Vi söker dig som är självgående, ödmjuk och effektiv. Du är en glädjespridare och värdesätter en god stämning på arbetsplatsen samt du har ett gott ordningssinne och en god datavana - meriterande är om du har erfarenhet från arbete i något av programmen Automaster, ELSA, Cabas eller ETKA.
Tjänsten avser 100 % tillsvidare med start enligt överenskommelse.
Löpande rekrytering.
Är detta tjänsten för dig? Inkom med din ansökan till oss!
Om fordonsbranschen är en utmaning som passar dig och om du är en engagerad och målmedveten person, skicka in ditt CV. Tipsa gärna någon du tycker passar in på beskrivningen!
Michelsens Bil genomför enligt gällande rekryteringsprocess i samtliga rekryteringar en kontroll av CV/Meritförteckning, vitsord och vandelsprövning innan anställning.
För frågor om tjänsten, kontakta skadeverkstadschef mikael.johansson@michelsensbil.se
eller Affärschef eftermarknad jon.nilsson@michelsensbil.se
Ansökan görs enbart via formulär på michelsensbil.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Michelsens Bil AB
(org.nr 556225-9142)
Simrishamnsvägen 46 (visa karta
)
273 22 TOMELILLA Kontakt
Skadeverkstadschef
Mikael Johansson mikael.johansson@michelsensbil.se Jobbnummer
9687417