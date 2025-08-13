Bilsäljare till Haninge
Brinner du för försäljning och bilar? Då kan arbetet som bilförsäljare vara något för dig! Vi söker nu en glad och serviceorienterad individ med goda kunskaper om bilar. Rollen som bilförsäljare är ett stimulerande och roligt arbete för dig som brinner för att skapa långsiktiga kundrelationer och kundnöjdhet. Du hjälper kunden genom försäljningsprocessen och allt som hör till. Du erbjuder rådgivning efter kundens behov och bistår med information om tillbehör och finansieringslösningar. Tillgänglighet och engagemang är egenskaper som beskriver dig väl. I arbetet som bilförsäljare så har du en viktig roll i att säkerställa återförsäljarens fortsatta framgång. Vi ser därför att du är hårt arbetande, kreativ och lösningsorienterad.
I syfte att lyckas i rollen som bilförsäljare tror vi att du har tidigare erfarenhet av försäljning och arbete inom fordonsbranschen i en serviceorienterad roll. Du har intresse för och grundläggande kunskaper om bilar. Som person är du positiv, social och ambitiös. Du är bra på att kommunicera och har erfarenhet av att skapa långsiktiga kundrelationer. Vidare använder du Officepaketet obehindrat och behärskar svenska, samt engelska. Körkort är ett krav.Om företaget
Aura Personal är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kompetenta rekryterare som totalt har över 20 års erfarenhet av bemannings- och rekryteringsarbete. Ett nytänkande, lösningsorienterat och effektivt arbetssätt har gjort att vi under kort tid blivit framgångsrika i vårt arbete. Vi tror på flexibla bemanningslösningar utefter varje kunds respektive behov och värdesätter transparent kommunikation med såväl kund som kandidat. Som kandidat eller medarbetare hos oss blir du en viktig del av vår verksamhet. Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
