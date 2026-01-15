Bilrekonditionerare till BD Bil!
Bd Strängnäs Bil AB / Servicepersonaljobb / Täby
2026-01-15
Publiceringsdatum
2026-01-15

Dina arbetsuppgifter
Är du en självgående och positiv person med kunskap om rekonditionering?
Huvudsakliga arbetsuppgifter
* Utvändig rekonditionering - tvätt, polering, vaxning, lackförsegling och tvätt av motorrum
* Invändig rekonditionering - tvätt av instrumentpanel, dörrsidor och övrig inredning, dammsugning och fönsterputs
* Klädseltvätt
Vad vi önskar av dig
Vi ser gärna att du har erfarenhet från rekonditionering.
Som person är du noggrann, kvalitetsmedveten och serviceinriktad.
Vill du vara en del av ett snabbt växande företag med utvecklingsmöjligheter så är detta för dig. Vi söker någon som strävar framåt, vill arbeta effektivt och under högt tempo.
Arbetsplats: Täby kommun, norr om Stockholm

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-14
E-post: damon@bdbil.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan bilrekonditionerare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
BD Strängnäs Bil AB (org.nr 559090-9544)
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
BD Stockholm Bil AB

Kontakt
Platschef
Platschef
Damon Moradi
damon@bdbil.se
0739598483
