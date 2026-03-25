Bilrekondare sökes (100%)
Vi söker en engagerad bilrekondare till vårt team på heltid (100%).
Arbetet innebär främst rekonditionering av bilar, både invändigt och utvändigt. I tjänsten ingår även viss lokalvård.
Vi välkomnar särskilt dig som har rätt till nystartsjobb eller lönebidrag, då vi vill bidra till att fler får möjlighet att komma ut i arbetslivet. Tjänsten kan anpassas efter individens förutsättningar.Publiceringsdatum2026-03-25Kvalifikationer
B-körkort (krav)
Erfarenhet av bilrekond är meriterande
Kan tala Ukrainska, Polska, Ryska är meriterande
Vi söker dig som:
Är noggrann och ansvarstagande
Har viljan att arbeta och utvecklas
Trivs med fysiskt arbete
Vi erbjuder en arbetsplats där vi värdesätter inkludering och utveckling, och där du får möjlighet att växa i din roll.
Låter detta intressant? Skicka in din ansökan redan idag!
Texten nedan är en ukarinska version av texten ovan.
( , 100%) .
- , . ' .
, nystartsjobb , . .
:
B (')
,
, :
, , .
• ! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24
E-post: forsaljning@bilboost.nu Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bilboost Personbilar AB
(org.nr 559525-1629)
Birstavägen 1 (visa karta
)
863 33 SUNDSBRUK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bilboost Personbilar Jobbnummer
9819801