Bilrekondare
Superbilvård i Sverige AB / Servicepersonaljobb / Karlstad Visa alla servicepersonaljobb i Karlstad
2025-08-28
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Superbilvård i Sverige AB i Karlstad
Vi söker personal till vår biltvätt / rekond.
Vi på Superbilvård söker personal som är Rekonditionerare, Biltvättare, för vår tvätthall.
Vi söker dig som har ett brinnande intresse för fritidsfordon och är noggrann och effektiv. Samt duktig på praktisk problemlösning som skapar mervärde för kunden.
Det är viktigt du har förmåga att behålla fokus, lugn och ett gott humör när det kan vara mycket att göra. Som person är du driven, du vill utveckla och utmana dig själv.
Meriterande ifall du har B-körkort och arbetserfarenhet och kunskap av maskinpolering Tvättning, Polering och rekonda bilar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: info@superbilvard.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Superbilvård i Sverige AB
(org.nr 559247-1303), https://www.superbilvard.info/
Kolvgatan 4 (visa karta
)
653 41 KARLSTAD Kontakt
Daniel Isa info@superbilvard.se 0700747070 Jobbnummer
9480773