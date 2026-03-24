Bilplåtsslagare till Bilskadeverkstan i Haparanda
2026-03-24
Är du en skicklig bilplåtsslagare som brinner för kvalitet och noggrant hantverk? Vill du arbeta i en modern verkstad där laganda och yrkesstolthet står i fokus? Nu söker vi dig som vill ta nästa steg i karriären och bli en del av ett engagerat team i Haparanda. Här får du arbeta med varierande arbetsuppgifter och utvecklas i din yrkesroll.
Information om tjänsten
Professionals Nord söker för Bilskadeverkstans räkning en bilplåtsslagare. Uppdraget är en del av vår personaluthyrning. Du kommer vara anställd av Professionals Nord och arbeta som konsult hos Bilskadeverkstan under 6 månader. Intentionen är att du på sikt ska kunna bli anställd direkt hos dem, förutsatt att alla parter är nöjda med samarbetet.
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och Bilskadeverkstans önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till lisa.backstrom@pn.se
Dina arbetsuppgifter
Som bilplåtsslagare hos Bilskadeverkstan arbetar du med reparation och återställning av fordonsskador. Du blir en viktig del av verkstadsteamet där kvalitet, noggrannhet och effektivitet är centralt. Arbetet är förlagt till vardagar, måndag till fredag kl. 07.00-16.00.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Riktning och reparation av krockskadade fordon
• Demontering och montering av karossdelar
• Plåtarbete, svetsning och justeringar
Vi söker dig som
Du har en utbildning inom fordonsteknik eller motsvarande erfarenhet som bilplåtsslagare. Du besitter en god förståelse för karossreparationer och trivs i ett praktiskt och varierande arbete. Erfarenhet från arbete i skadeverkstad är meriterande, men inget krav. Det är även en fördel om du behärskar flera språk. För tjänsten krävs B-körkort.Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen. Du är:
• Noggrann - du ser detaljer och säkerställer att arbetet håller hög kvalitet
• Ansvarstagande - du driver ditt arbete framåt och tar ansvar för slutresultatet
• Samarbetsvillig - du bidrar till en god laganda och fungerar väl i team
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
STAD: Haparanda
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: lisa.backstrom@pn.se
Sök tjänsten genom att klicka på "sök jobbet" nedan. Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Om du vill kan du även skapa en användare och ladda upp ditt CV och personliga brev. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta lisa.backstrom@pn.se
.
#Bilskadeverkstan #fordonsteknik #plåtslageri Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-25 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Luleå AB
(org.nr 559436-1650) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bilskadeverkstan i Haparanda AB Kontakt
Lisa Bäckström lisa.backstrom@pn.se Jobbnummer
9817509