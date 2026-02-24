Bilplåtslagare till Werksta Visby Sion
2026-02-24
Är du rätt person för utmaningen att leverera högsta kvalitet som bilplåtslagare i vår fräscha anläggning i Visby för bl.a. Audi, VW, Seat, Skoda och Ligier/Microcar
Din profil
Vi söker dig som är erfaren bilplåtslagare med minst fem års erfarenhet. Du ska ha förmågan att arbeta självständigt, vara serviceinriktad, engagerad och noggrann. Det är viktigt för oss att du blir en i gänget, att du har stor social kompetens och god samarbetsförmåga. Vi ser gärna att du har datavana samt förstår hur tidsstämpling fungerar. Tjänsten förutsätter att du har B-körkort. Du behärskar svenska väl i tal och skrift.Publiceringsdatum2026-02-24Arbetsuppgifter
Du kommer arbeta med många olika bilmärken och hantera såväl små reparationer som stora strukturskador.
Exempel på arbetsuppgifter;
• Byta och rikta karossdetaljer
• Svetsa, limma och nita
• Demontering och montering
• Samverka med planering, skadeberäknare och arbetsledare för att skapa goda resultat
Vi erbjuder dig
Werksta erbjuder dig ett spännande jobb som utmanar allt du kan och bjuder på en utvecklingsresa. Vi har viljan och resurserna att ligga först med ny kunskap och teknik. Du får bli del i en organisation med mycket engagerade medarbetare. Läs mer om vad vi kan erbjuda på vår karriärsida.
Vid frågor om tjänsten, kontakta gärna Platschef Lars Appelblom, 0498-26 21 27
Koncernen Werksta
Werksta Visby Sion är en del av Sveriges ledande fristående skadeverkstadskedja. Sedan starten i juni 2015 har Werkstagruppen vuxit snabbt i Sverige och räknar idag till totalt 51 verkstäder med drygt 900 anställda. Med starka positioner i de större städerna repareras årligen ca 60 000 bilar. Vi vill med hög tillgänglighet och god service leverera branschens högsta kundnöjdhet och vara såväl försäkringsbolagens som slutkundernas förstahandsval vid skada. Werkstagruppen ägs av investeringsfonden Procuritas Capital Investors V, LP ("PCI V") Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7275259-1857895". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Werksta Sweden AB
(org.nr 556073-3114), https://werkstasweden.teamtailor.com
Västerhejde Backskogsvägen (visa karta
)
621 99 VISBY Arbetsplats
Werksta Sweden Jobbnummer
9759627