Bilplåtslagare Åkersberga
2025-08-25
Vi letar efter en erfaren plåtslagare till vårat team, du ska ha mycket erfarenhet av plåtslageri och vara skicklig på ditt jobb.
En bil går igenom hela reparationsprocessen på vår firma, från demonteringen/grundstadiet, plåtslageri/riktning, slipning/grundning samt lackering. Alla dessa moment lägger vi ner tid och omtanke vid för ett perfekt jobb.
En skicklig plåtslagare ska kunna rikta dem allra minsta bucklorna till dem stora och komplicerade, med rimlig tid och felfritt.
Du kommer att jobba med karosseri av diverse bilmärken; Volvo, Saab, Audi, BMW, Mercedes Benz, Kia, Fiat, Jeep, Range Rover, Hyundai med mera.
Vi är ett team på BNA, vi hjälps åt och utvecklas tillsammans.
Du är:
• Sammarbetstvillig/lagspelare.
• Någon som förstår vad kvalitetsarbete innebär.
• Snabblärd/villig att utvecklas.
• Skicklig på ditt arbete.
BNA Bilcenter är ett framgångsrikt bilföretag vi jobbar främst med skadereparationer via försäkringsbolag, så som Trygg och Hansa, IF med mera. På BNA är vi mån om våra kunder och våra medarbetare, vi är ett team på BNA.
Vi finns baserade centralt i Stockholm på Sveavägen, även på Rallarvägen i Åkersberga. Vi jobbar med dem flesta bilmärkena, bland annat Volvo, Saab, Audi, BMW, Mercedes, Jeep, Kia, Fiat med mera. vi lägger ned lika mycket tid och omtanke på varje bil, vårat främsta mål är att alla våra kunder ska vara nöjda.
Vårat team består av folk från diverse bakgrunder, vi är alla jämlika på arbetsplatsen och respekt för våra kollegor och medarbetare är mycket viktigt för ett framgångsrikt företag, vi jobbar som ett team och försöker konstant att utvecklas som ett team, om våra kollegor är nöjda är alla det.
Öppen för alla
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
E-post: info@bnabilcenter.se

Detta är ett heltidsjobb.
Bna Bilcenter AB
Rallarvägen 13

184 26 ÅKERSBERGA
För detta jobb krävs körkort.
