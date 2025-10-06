Bilmekaniker till Meca
2025-10-06
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
Fordonsmekaniker sökes - häng med vårt glada gäng!
Vi växer och söker nu en fordonsmekaniker till vår verksamhet i Örebro. Hos oss finns redan flera duktiga mekaniker - men vi behöver bli fler för att möta trycket!
Arbetet är varierat och utvecklande - ena dagen service, nästa dag större reparationer. Vi jobbar med företag, försäkringsbolag och privatpersoner, så du får möta många olika typer av uppdrag.
Hos oss är stämningen alltid på topp. Vi är ett glatt gäng som gillar att samarbeta, skratta och lösa problem tillsammans. Miljön kan ibland vara lite stökig (precis som det ska vara i en riktig verkstad) - men det är också det som gör jobbet levande och roligt. Här pratas dessutom flera språk, vilket gör vardagen både färgstark och dynamisk.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet som fordonsmekaniker eller liknande.
Är noggrann, ansvarstagande och gillar att hitta lösningar.
Trivs i en miljö med tempo, gemenskap och lite skön verkstadsröra.
Vi erbjuder:
Ett varierande arbete med både service och reparationer.
Bra villkor och möjlighet att utvecklas.
En arbetsplats där du både får utmanas och skratta mycket Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
mail
E-post: info@billagret.net
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556697-5958), http://www.billagret.se
Bettorpsgatan 10 (visa karta
)
703 69 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9541396