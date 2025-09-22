Bilmekaniker sökes
AutoService i Botkyrka AB / Maskinreparatörsjobb / Botkyrka Visa alla maskinreparatörsjobb i Botkyrka
2025-09-22
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AutoService i Botkyrka AB i Botkyrka
Bilmekaniker sökes till BilverkstadPubliceringsdatum2025-09-22Om företaget
OKQ8 bilverkstad är en bilverkstad i Norsborg. Vi arbetar med service, reparation och felsökning av personbilar och lätta lastbilar. Vi är ett litet team med god gemenskap och söker nu en ny kollega som vill växa tillsammans med oss.Dina arbetsuppgifter
Service och reparation av personbilar / lättlastbilar
Felsökning och diagnostik.
Däckbyten, bromsar och övriga mekaniska arbetenKvalifikationer
Erfarenhet som bilmekaniker är meriterande, men vi välkomnar även nyutbildade
Fordonsteknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet
Kunskap i fordonsdiagnostik är en fördel
B-körkort krävsDina personliga egenskaper
Noggrann och ansvarstagande
Serviceinriktad och samarbetsvillig
Intresse för fordon och teknik.
Anställningsform och arbetstid
Heltid, tillsvidare med inledande provanställning. Arbetstid vardagar, dagtid.
Plats
Tegelbruksvägen 1, C/O OKQ8 bilverkstad.Så ansöker du
Skicka CV och kort presentation till : 37552@okq8bilverkstad.se
.
Urval sker löpande, så ansök gärna så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
E-post: 37552@okq8bilverkstad.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Autoservice i Botkyrka AB
(org.nr 556741-0740)
Tegelbruksvägen (visa karta
)
145 53 NORSBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Autoservice I Botkyrka AB Jobbnummer
9519016