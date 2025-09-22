Bilmekaniker sökes

AutoService i Botkyrka AB / Maskinreparatörsjobb / Botkyrka
2025-09-22


Bilmekaniker sökes till Bilverkstad

Publiceringsdatum
2025-09-22

Om företaget
OKQ8 bilverkstad är en bilverkstad i Norsborg. Vi arbetar med service, reparation och felsökning av personbilar och lätta lastbilar. Vi är ett litet team med god gemenskap och söker nu en ny kollega som vill växa tillsammans med oss.

Dina arbetsuppgifter
Service och reparation av personbilar / lättlastbilar
Felsökning och diagnostik.
Däckbyten, bromsar och övriga mekaniska arbeten

Kvalifikationer
Erfarenhet som bilmekaniker är meriterande, men vi välkomnar även nyutbildade
Fordonsteknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet
Kunskap i fordonsdiagnostik är en fördel
B-körkort krävs

Dina personliga egenskaper
Noggrann och ansvarstagande
Serviceinriktad och samarbetsvillig
Intresse för fordon och teknik.


Anställningsform och arbetstid
Heltid, tillsvidare med inledande provanställning. Arbetstid vardagar, dagtid.
Plats
Tegelbruksvägen 1, C/O OKQ8 bilverkstad.

Så ansöker du
Skicka CV och kort presentation till : 37552@okq8bilverkstad.se.
Urval sker löpande, så ansök gärna så snart som möjligt.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
E-post: 37552@okq8bilverkstad.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Autoservice i Botkyrka AB (org.nr 556741-0740)
Tegelbruksvägen (visa karta)
145 53  NORSBORG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Autoservice I Botkyrka AB

Jobbnummer
9519016

