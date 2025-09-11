Bilmekaniker sökes

Yousif, Alla Falah / Maskinreparatörsjobb / Västerås
2025-09-11


Visa alla maskinreparatörsjobb i Västerås, Hallstahammar, Surahammar, Eskilstuna, Enköping eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Yousif, Alla Falah i Västerås

Vi söker en erfaren och engagerad bilmekaniker som vill arbeta med service och reparationer av personbilar och lätta lastbilar. Du kommer att arbeta brett med allt från motor och växellåda till bromsar, avgassystem, däck och fordonsel.

Publiceringsdatum
2025-09-11

Arbetsuppgifter
Utföra service och reparationer på både äldre och nyare bilmodeller
Felsökning och diagnos med hjälp av avancerad utrustning
Arbeta med bilens elsystem, inklusive sensorer och styrsystem
Kommunicera med kunder om utfört arbete och ge rekommendationer för framtida service
Följa tydliga arbetsrutiner och dokumentera arbetet noggrant

Vi söker dig som:
Har god erfarenhet av bilreparationer och diagnostik
Är självgående, noggrann och lösningsorienterad
Har lätt för att kommunicera med både kollegor och kunder

Vi är en inkluderande arbetsplats
Vi värdesätter din kompetens - oavsett bakgrund. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-11
076-2652761
E-post: aabilservice@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Yousif, Alla Falah
Fallhammargatan 2 B (visa karta)
721 33  VÄSTERÅS

Arbetsplats
Yousif Alla Falah

Jobbnummer
9504364

Prenumerera på jobb från Yousif, Alla Falah

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Yousif, Alla Falah: