Bilmekaniker sökes
Yousif, Alla Falah / Maskinreparatörsjobb / Västerås Visa alla maskinreparatörsjobb i Västerås
2025-09-11
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Yousif, Alla Falah i Västerås
Vi söker en erfaren och engagerad bilmekaniker som vill arbeta med service och reparationer av personbilar och lätta lastbilar. Du kommer att arbeta brett med allt från motor och växellåda till bromsar, avgassystem, däck och fordonsel.Publiceringsdatum2025-09-11Arbetsuppgifter
Utföra service och reparationer på både äldre och nyare bilmodeller
Felsökning och diagnos med hjälp av avancerad utrustning
Arbeta med bilens elsystem, inklusive sensorer och styrsystem
Kommunicera med kunder om utfört arbete och ge rekommendationer för framtida service
Följa tydliga arbetsrutiner och dokumentera arbetet noggrant
Vi söker dig som:
Har god erfarenhet av bilreparationer och diagnostik
Är självgående, noggrann och lösningsorienterad
Har lätt för att kommunicera med både kollegor och kunder
Vi är en inkluderande arbetsplats
Vi värdesätter din kompetens - oavsett bakgrund. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-11
076-2652761
E-post: aabilservice@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Yousif, Alla Falah
Fallhammargatan 2 B (visa karta
)
721 33 VÄSTERÅS Arbetsplats
Yousif Alla Falah Jobbnummer
9504364