Bilmekaniker Fordons Tekniker

2025-12-27
Hej,
Nu söker vi en engagerad och driven bilmekaniker med erfarenhet i branschen och med passion för yrket.
Vi söker en arbetare som är erfaren och tekniskt kunnig, som arbetat med bilar tidigare och kan lite mer än grunderna.
Arbetsuppgifterna är de typiska för en mekaniker, dvs. felsökningar, reparationer, eventuella åtgärder samt ansvar för verkstaden, och inventering, renlighet.. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-26
Ring 0727218723
E-post: info@sergelsbilservice.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sergels Bilservice & Bilvård AB
Sergelgatan 19
111 57 STOCKHOLM
