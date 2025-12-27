Bilmekaniker Fordons Tekniker

Sergels Bilservice & Bilvård AB / Maskinreparatörsjobb / Stockholm
2025-12-27


Visa alla jobb hos Sergels Bilservice & Bilvård AB i Stockholm

Hej,
Nu söker vi en engagerad och driven bilmekaniker med erfarenhet i branschen och med passion för yrket.
Vi söker en arbetare som är erfaren och tekniskt kunnig, som arbetat med bilar tidigare och kan lite mer än grunderna.
Arbetsuppgifterna är de typiska för en mekaniker, dvs. felsökningar, reparationer, eventuella åtgärder samt ansvar för verkstaden, och inventering, renlighet..

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-26
Ring 0727218723
E-post: info@sergelsbilservice.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sergels Bilservice & Bilvård AB (org.nr 556255-6604)
Sergelgatan 19 (visa karta)
111 57  STOCKHOLM

Arbetsplats
Sergel bilservice AB

Jobbnummer
9664018

