Bilmekaniker

Kjellborn, Andreas / Maskinreparatörsjobb / Landskrona
2025-12-11


Söker en person som verkligen kan skruva med bilar och verkligen lägger kunden i fokus
du bör kunna uttala dig väl svenska och engelska både i tal och skrift
mitt bolag är relativt nystartat så förvänta dig inte att allt kommer hända på en gång
arbetstider är 09.00-17.00 och jag ser gärna du har körkort och bil
lönen kommer diskuteras vid intervju och följer kollektivavtal
låter detta intressant skicka då cv och personligt brev till min email
övriga frågor eller funderingar så är du välkommen att höra av dig

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-10
Gärna i pdf format
E-post: Kjellbornandreas@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bilmek2026".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Kjellborn, Andreas
Jonstorpsvägen 17 (visa karta)
261 94  ANNELÖV

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Kjellborn Andreas

Jobbnummer
9638532

