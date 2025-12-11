Bilmekaniker
Kjellborn, Andreas / Maskinreparatörsjobb / Landskrona Visa alla maskinreparatörsjobb i Landskrona
2025-12-11
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kjellborn, Andreas i Landskrona
Söker en person som verkligen kan skruva med bilar och verkligen lägger kunden i fokus
du bör kunna uttala dig väl svenska och engelska både i tal och skrift
mitt bolag är relativt nystartat så förvänta dig inte att allt kommer hända på en gång
arbetstider är 09.00-17.00 och jag ser gärna du har körkort och bil
lönen kommer diskuteras vid intervju och följer kollektivavtal
låter detta intressant skicka då cv och personligt brev till min email
övriga frågor eller funderingar så är du välkommen att höra av dig Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-10
Gärna i pdf format
E-post: Kjellbornandreas@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bilmek2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kjellborn, Andreas
Jonstorpsvägen 17 (visa karta
)
261 94 ANNELÖV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kjellborn Andreas Jobbnummer
9638532