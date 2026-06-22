Bilmekaniker - Strängnäs - Heltid
Simplex Bemanning AB / Maskinreparatörsjobb / Strängnäs Visa alla maskinreparatörsjobb i Strängnäs
2026-06-22
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Simplex Bemanning AB i Strängnäs
, Knivsta
, Enköping
, Eskilstuna
, Nykvarn
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill jobba som Bilmekaniker hos vår kund i Strängnäs.
Om jobbet
Är du en tekniskt intresserad person med en passion för bilar? Vill du arbeta som Bilmekaniker i Strängnäs? Just nu söker vi dig som älskar att lösa tekniska problem och som vill arbeta med reparation och service av fordon. Du kommer att arbeta med allt från felsökning och reparation till underhåll av olika fordonstyper.
Om dig
Denna roll passar dig som är prestigelös och är redo att arbeta alla möjliga olika typer av arbeten på fordon. Du är självgående och har god förståelse för olika typer av fordon.Publiceringsdatum2026-06-22Dina arbetsuppgifter
Som Bilmekaniker kommer du att vara en del av ett kompetent team och dina främsta arbetsuppgifter kommer att vara:
Utföra felsökning och diagnostik av mekaniska och elektriska system
Reparera och byta ut slitna eller skadade delar
Utföra regelbundet underhåll och service
Kontrollera och justera fordon för att säkerställa optimal prestanda
Dokumentera utförda arbeten och uppdatera servicehistorikKvalifikationer
Utbildning inom fordonsteknik eller motsvarande erfarenhet
God kunskap om mekaniska och elektriska system i fordon
Förmåga att arbeta självständigt och i team
Hög arbetsmoral och ansvarsfull inställning
B-körkort
Meriterande
Certifikat för diagnostikverktyg eller vidareutbildning inom relevant område
Erfarenhet av arbete med moderna fordonssystem
Information
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Mån-fre 7.00-16.00
Placering: Strängnäs
Start: Omgående
Vi tillsätter rollen löpande och välkomnar även dig som är nyutbildad eller har mindre arbetserfarenhet som fordonstekniker.Om företaget
Det är vi som är Simplex. Framtidens bemanningsföretag med siktet inställt på utveckling. För det är precis vad vi vill skapa, utveckling för företag och människor. Med rätt person, på rätt plats skapas nytta för alla parter. Idag ser ni våra konsulter köra truck på terminaler, leverera pallar med tunga fordon, leda logistiken på byggarbetsplatser eller packa orders på lager. Men det är bara en liten del av vad vi erbjuder. Hos oss arbetar människor som vill framåt och som driver på logistiken i hela Sverige. Svårare eller enklare behöver det inte vara.
Är du redo för nästa steg i karriären, öppnar vi dörrar till nya möjligheter. Vårt mål är att ta vara på varje individs unika kompetens och förädla med erfarenheter.
Välkommen till Simplex! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simplex Bemanning AB
(org.nr 559001-0277), https://www.simplexbemanning.se/
645 41 STRÄNGNÄS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9972927