Bilinspektör
Polismyndigheten, Polisregion Syd / Säkerhetsjobb / Malmö Visa alla säkerhetsjobb i Malmö
2026-02-25
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Polismyndigheten, Polisregion Syd i Malmö
, Vellinge
, Lund
, Kävlinge
, Trelleborg
eller i hela Sverige
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 000 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Polisområde Malmö är ett av polisområdena i region Syd.
Polisområde Malmö är indelat i fyra lokalpolisområden: Malmö city, Rosengård, Fosie och Malmö Hyllie. Inom polisområdet finns även en utredningssektion, en utredningsjoursektion, en sektion för brott i nära relation och ett områdeskansli.
Lokalpolisområde Hyllie ingår i polisområde Malmö. Inom lokalpolisområdet finns det ingripande- och brottsförebyggande verksamhet, utredningsgrupper samt stöd och service.
Till Lokalpolisområde Hyllie söker vi nu en bilinspektör som vill vara en del av polisens trafiksäkerhetsarbete och därigenom bidra till myndighetens mål att öka tryggheten och minska brottsligheten.Publiceringsdatum2026-02-25Arbetsuppgifter
Polisens trafiksäkerhetsarbete syftar till att minska antalet döda och skadade i trafiken. För att nå målet med färre dödade och skadade i trafiken är trafiksäkerhetsarbetet inriktat mot de prioriterade områdena hastighet, bilbälte, nykterhet, förare och fordonskontroll samt flygande inspektion. En ökad regelefterlevnad på trafikområdet leder också till en ökad trygghet i samhället. Kontroller av den yrkesmässiga trafiken innebär att personal med specialistkompetens måste finnas för att uppnå de av EU fastställda nivåerna. Inom området förar- och fordonskontroll samt flygande inspektion har vi civilanställda bilinspektörer som tillsammans med trafikpoliser arbetar ute på väg med dessa arbetsuppgifter.
Arbetsuppgifterna består huvudsakligen i att genomföra:
• flygande inspektion
• tekniska undersökningar på fordon
• kontroll av yrkesförares kör- och vilotider
• kontroll av lastsäkring
• kontroll av tillstånd för yrkestrafik
• vägning av fordon
• utredning av vissa trafikbrottKvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
• Fordonsingenjör eller gymnasieutbildning med teknisk inriktning (lägst matematik 3 och fysik 1) eller motsvarande för funktionen relevant utbildning, alternativt är validerad för flygande inspektion i nivå F3 enligt Transportstyrelsens föreskrifter
• Körkort för samtliga fordonsslag, utom MC
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
• Vana att arbeta med datorn som ett arbetsverktyg.
• Minst 3 års arbetslivserfarenhet inom fordonsområdet
Det är meriterande om du även har:
• Certifierad besiktningstekniker av tunga fordon
• God kunskap om Trafiklagstiftningen
• Körvana av samtliga behöriga fordonsslag
• Språkkunskaper utöver svenska och engelska
Personliga egenskaper
För att lyckas i rollen bör du vara trygg och väl förankrad i dig själv, ha ett stort engagemang, vara initiativtagande och ett positivt förhållningsätt.
Arbetet som bilinspektör kräver att du är serviceinriktad, noggrann och kvalitetsmedveten samt att du också har en god samarbetsförmåga. Vidare ser vi att du har en god problemlösningsförmåga och är ansvarstagande som person. Du behöver även ha ett stort intresse för fordon samt ta ansvar för att nå uppställda mål och skapa bra resultat. Du ska ha också ha förmågan att fatta kvalificerade beslut, systematiskt och metodiskt.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Anställningsbenämning: Handläggare
Arbetsort: Malmö med placering på Toftanäs
Arbetstid: Periodplanering 5:2
Tillträde: Enligt överenskommelse, dock senast 15/8
Funktion: Bilinspektör
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt den statliga värdegrundens sex principer demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service. Som medarbetare inom polisen förväntas du agera enligt dessa och bidra till dess upprätthållande. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss samtal och mejl från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PB352/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Polismyndigheten, Polisregion Syd Kontakt
Gruppchef
Tobias Rehn tobias.rehn@polisen.se 0766-456561 Jobbnummer
9762181