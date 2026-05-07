Bilförsäljare till One Car Group
One Car Group AB / Butikssäljarjobb / Uppsala Visa alla butikssäljarjobb i Uppsala
2026-05-07
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos One Car Group AB i Uppsala
Brinner du för bilar, människor och affärer? Då kanske du är nästa person i vårt team!
One Car Group är en växande bilfirma i Uppsala med fokus på handplockade premium- och begagnade bilar samt en kundupplevelse som ska kännas både personlig och trygg. Bakom verksamheten finns ett engagerat team med flera olika roller som tillsammans driver företaget framåt varje dag.
I takt med att vi fortsätter växa och utveckla verksamheten söker vi nu en tredje säljare som vill bli en del av teamet och vara med på vår fortsatta resa framåt.
Om rollen
Hos oss är ingen dag den andra lik. Du kommer att arbeta med hela försäljningsprocessen, från första kontakt och visning till avslut, leverans och uppföljning. Rollen är på heltid och viss kvälls- och helgarbete kan förekomma beroende på verksamhetens behov.
Rollen passar dig som gillar att ta initiativ, bygga relationer och göra affärer med en professionell och genuin approach.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att vara:
Försäljning av bilar
Kontakt med kunder via telefon, mail och på plats i hallen
Hjälpa kunder hitta rätt bil och rätt lösning
Hantering av annonser och uppföljning av intresseanmälningar
Bidra till en snygg, välkomnande och professionell anläggning
Vem söker vi?
Vi tror att du är en person som gillar högt tempo, har lätt för att prata med människor och tycker om att skapa förtroende. Du behöver inte vara "den typiska bilsäljaren", det viktigaste för oss är att du är driven, engagerad och vill utvecklas tillsammans med teamet.
Vi söker dig som:
Är social, driven och ansvarstagande
Har känsla för service och kundbemötande
Är bekväm med, eller har erfarenhet av försäljning och gillar att arbeta mot mål
Har ett genuint intresse för bilar
Talar och skriver flytande svenska och engelska
Har B-körkort
Tidigare erfarenhet av bilförsäljning är meriterande, men för oss väger rätt inställning, driv och personlighet minst lika tungt. Vi söker någon som är engagerad, vill utvecklas och som verkligen tycker om branschen.
Vi erbjuder
Ett familjärt team med nära samarbete
Möjlighet att växa tillsammans med företaget
En rolig och varierande vardag
Stort eget ansvar och möjlighet att påverka
Fast lön med provisionsbaserad ersättning
Känner du att detta passar dig?
Skicka in din ansökan, med CV bifogat och berätta lite om dig själv. Vi går igenom ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så vänta inte med att söka.
Skicka din ansökan till info@onecargroup.se
och ange följande i ämnesraden: ANSÖKAN SÄLJARE - ditt för- och efternamn
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-01
E-post: info@onecargroup.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare One Car Group AB
(org.nr 559259-9962), https://www.onecargroup.se
Edsbrogatan 1 A (visa karta
)
752 28 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9896276