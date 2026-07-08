Bilförsäljare ( Sommarjobb )
NP Carpartner AB / Butikssäljarjobb / Nyköping Visa alla butikssäljarjobb i Nyköping
2026-07-08
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eller i hela Sverige
Nu söker vi en till bilförsäljare i Nyköping.
Hos oss får du en varierad roll där du:
1. Informera & rådgiva via telefon och mail
2. Ta emot kunder i bilhallen
3. Fotograferar och annonserar bilar
4. Och skriva kontrakt vid avslut
Vi söker dig som är social, driven och gillar försäljning
Körkort och användning av digital teknik är ett plus.
Känner du dig intresserad så får du gärna maila in ett CV eller Personligt brev npcarpartner@hotmail.com
Med Vänliga Hälsningar
NP CARPARTNER AB Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07
E-post: npcarpartner@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NP Carpartner AB
(org.nr 559254-1972), https://www.npcarpartner.com/
Fridas Väg 21 (visa karta
)
611 50 NYKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Np Carpartner Kontakt
NP CARPARTNER npcarpartner@hotmail.com Jobbnummer
9997461