Bilförsäljare ( Sommarjobb )

NP Carpartner AB / Butikssäljarjobb / Nyköping
2026-07-08


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Nu söker vi en till bilförsäljare i Nyköping.
Hos oss får du en varierad roll där du:
1. Informera & rådgiva via telefon och mail
2. Ta emot kunder i bilhallen
3. Fotograferar och annonserar bilar
4. Och skriva kontrakt vid avslut
Vi söker dig som är social, driven och gillar försäljning
Körkort och användning av digital teknik är ett plus.
Känner du dig intresserad så får du gärna maila in ett CV eller Personligt brev
npcarpartner@hotmail.com
Med Vänliga Hälsningar
NP CARPARTNER AB

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07
E-post: npcarpartner@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
NP Carpartner AB (org.nr 559254-1972), https://www.npcarpartner.com/
Fridas Väg 21 (visa karta)
611 50  NYKÖPING

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Np Carpartner

Kontakt
NP CARPARTNER
npcarpartner@hotmail.com

Jobbnummer
9997461

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