Bildvårdare sökes till KD Bilvård
K.D Bilvård / Servicepersonaljobb / Karlstad
2026-03-04
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil

Är du noggrann, serviceinriktad och brinner för att hålla bilar i toppskick? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2026-03-04Om företaget
KD Bilvård erbjuder professionell bilvård och rekonditionering med fokus på kvalitet och kundnöjdhet. Vi söker nu en engagerad medarbetare som vill bli en del av vårt team.Dina arbetsuppgifter
Tvätt och rekonditionering av fordon, både invändigt och utvändigt
Säkerställa att arbetsplatsen hålls ren och organiserad
Vi söker dig som
Har erfarenhet av bilvård (meriterande men inget krav)
Är noggrann och detaljorienterad
Har en positiv inställning och gillar att arbeta i team
Har B-körkort (meriterande)
Vi erbjuder
Heltidsanställning
Konkurrenskraftig lön
Låter detta som något för dig?
Skicka din ansökan till Palani34@hotmail.com
eller besök oss för att lämna din ansökan personligen.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
E-post: Palani34@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare K.D Bilvård
Traktorgatan 5 (visa karta
)
653 43 KARLSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
K D Bilvård Jobbnummer
9778169