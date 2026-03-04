Bildvårdare sökes till KD Bilvård

K.D Bilvård / Servicepersonaljobb / Karlstad
2026-03-04


Är du noggrann, serviceinriktad och brinner för att hålla bilar i toppskick? Då kan du vara den vi söker!

Publiceringsdatum
2026-03-04

Om företaget
KD Bilvård erbjuder professionell bilvård och rekonditionering med fokus på kvalitet och kundnöjdhet. Vi söker nu en engagerad medarbetare som vill bli en del av vårt team.

Dina arbetsuppgifter
Tvätt och rekonditionering av fordon, både invändigt och utvändigt
Säkerställa att arbetsplatsen hålls ren och organiserad

Vi söker dig som
Har erfarenhet av bilvård (meriterande men inget krav)
Är noggrann och detaljorienterad
Har en positiv inställning och gillar att arbeta i team
Har B-körkort (meriterande)

Vi erbjuder
Heltidsanställning
Konkurrenskraftig lön

Låter detta som något för dig?
Skicka din ansökan till Palani34@hotmail.com eller besök oss för att lämna din ansökan personligen.
Vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
E-post: Palani34@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
K.D Bilvård
Traktorgatan 5 (visa karta)
653 43  KARLSTAD

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
K D Bilvård

Jobbnummer
9778169

