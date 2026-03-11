Bildlärare till Björktorpsskolan
Kom och utveckla vår skola tillsammans med oss. För dig som tycker om att möta elever och vill ge dem det bästa stödet, är detta tjänsten för dig. Med din kunskap och ditt engagemang hjälper du eleverna att lyckas i skolan och växa som personer.
Björktorpsskolan består av två skolbyggnader och har en stor härlig skolgård mellan dem. Skolan har drygt 550 elever från förskoleklass upp till årskurs 6.
Våra nyckelord är samarbete och samverkan. Hos oss arbetar du sällan ensam. Vi finns centralt i Eskilstuna med närhet till grönområden, tågstationen och centrum. Här satsar vi på arbetsmiljö och har en hög trivsel i arbetslagen. En inkluderande miljö med nyfikenhet och engagemang präglar vårt arbetssätt. Vi har elever som flyttar från och till Eskilstuna, vilket gör att klasserna förändras under terminen och speglar stadens kulturella mångfald.Publiceringsdatum2026-03-11Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill undervisa för årskurserna 3-6 i bild.
När du öppnar dörren till skolan möts du av lärare som samplanerar, diskuterar och utmanar varandra genom ett strukturerat utvecklingsarbete och även spontant i vardagen. Våra lärare är rutinerade i att arbeta med grupprocesser i ständig förändring. Det är viktigt att du är öppen för att förändringar sker i dina undervisningsgrupper.
Som lärare är du en viktig del i elevens skolgång. Vi är trygga med varandra i arbetsgruppen och vågar utmana varandra både socialt och pedagogiskt. Elevhälsoteamet är en självklar del av vardagen och finns alltid nära. Vårt stora hjärta för elever och kollegor gör att vi skapar en trygg och inkluderande skola.Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarexamen och lärarlegitimation med behörighet att undervisa årskurs 3-6, alternativt att du har en pågående utbildning och blir klar inom kort. Vi ser gärna att du har erfarenhet av praktiskt arbete utifrån gällande läroplan. Det är meriterande om du har aktuell erfarenhet av undervisning i skola. För rollen är det viktigt att du har mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift och känner trygghet i att använda IT som en del av din undervisning.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Du är en ledare som kan situationsanpassa ditt ledarskap i klassrummet och kan planera och följa upp ditt arbete. Att kommunicera med både vuxna och barn känns naturligt för dig. Vi tror att du vill utvecklas i din roll som lärare och bidra till skolans fortsatta utveckling. Du är en engagerad medarbetare som har en god samarbetsförmåga och kan skapa förtroenden och lyssna in olika behov.
ÖVRIGT
Varje dag tar vi emot 18 000 barn och ungdomar i våra verksamheter. Tillsammans är vi cirka 4000 medarbetare som bidrar till att barn och ungdomar utmanas, stimuleras och växer till goda lärande individer i våra förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, anpassad grundskola, interkulturell enhet och på våra familjecentraler.
Välkommen till Eskilstuna kommun - en av Sveriges mest hållbara kommuner. Vi vill samla modiga chefer och modiga medarbetare. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor och chefer är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten i vilken roll du än har. Du är med och driver förändring och varje dag gör du skillnad för människor. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och jobbar hårt för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen märkt Rekryteringsenheten eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals gata 3D.
Alla medarbetare inom barn- och utbildningsförvaltningen behöver visa upp registerutdrag från Polismyndighetens belastningsregister i samband med anställning.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalighet och att erforderliga beslut fattas. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "26679". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eskilstuna kommun
(org.nr 212000-0357) Arbetsplats
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Rekryteringskonsult
Louise Jansäter louise.jansater@eskilstuna.se Jobbnummer
9791732