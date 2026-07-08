Bid Manager
Needo Recruitment Sthlm AB / Marknadsföringsjobb / Stockholm Visa alla marknadsföringsjobb i Stockholm
2026-07-08
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Vill du ta en central roll i att driva och utveckla anbudsarbetet inom ett växande IT-konsultbolag? Har du erfarenhet av anbudsarbete från konsultbranschen och förmåga att kombinera affärsmässighet med struktur? Är du självgående, prestigelös och trivs med att ta egna initiativ för att utveckla arbetssätt och skapa resultat? Då kan detta vara rollen för dig!Om företaget Företaget är ett ledande IT-konsultbolag som värdesätter innovation, kvalitet och kundnöjdhet. De erbjuder skräddarsydda IT-lösningar som hjälper företag att effektivisera sina verksamheter genom ett team av erfarna konsulter och en kultur präglad av samarbete och kontinuerlig utveckling. Du får chansen att arbeta med spännande projekt och stor frihet att driva egna initiativ framåt i en stimulerande och stödjande miljö. Här finns stor möjlighet att bidra till deras fortsatta tillväxt och framgång.
Om tjänsten som Bid ManagerSom Bid Manager får du en central roll i bolagets anbudsarbete där du ansvarar för att driva och projektleda anbudsprocesser från start till mål. Du arbetar nära verksamheten, säljorganisationen och ledningen för att säkerställa konkurrenskraftiga anbud med hög kvalitet.
Fokus ligger främst på upphandlingar inom offentlig sektor, men även gällande anbud gentemot privata verksamheter med liknande affärsprocesser. Rollen innebär att du analyserar förfrågningsunderlag, bedömer affärsmöjligheter och leder arbetet genom hela anbudsprocessen, från kvalificering till färdigt anbud. Du planerar och följer upp tidsplaner samt säkerställer att anbuden uppfyller ställda krav och lämnas in i tid. Du har även en viktig roll i att utveckla och strukturera bolagets arbetssätt inom anbudsområdet, där du får stor möjlighet att bygga upp och vidareutveckla processer, rutiner och mallar för framtida arbete.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Identifiera och utvärdera affärsmöjligheter inom offentlig och privat sektor
Driva och projektleda anbudsprocesser från start till mål
Skriva, sammanställa och kvalitetssäkra anbudsunderlag
Säkerställa att alla krav och kriterier i upphandlingarna uppfylls
Samordna interna intressenter genom hela anbudsprocessen
Bidra till att utveckla och effektivisera bolagets arbetssätt, processer och mallar för anbudsarbete
Om digFör att lyckas i rollen som Bid Manager ser vi att du har erfarenhet av anbudsarbete inom konsultbranschen. Har du dessutom erfarenhet från IT-konsultverksamhet är det meriterande. Du trivs i en affärsnära roll där du får kombinera projektledning, struktur och kommunikation för att driva anbudsprocesser.
Du är van att ta ett stort ansvar och känner dig trygg i att driva flera parallella processer samtidigt. Eftersom rollen innebär många kontaktytor ser vi att du har lätt för att skapa förtroende och samordna mellan olika intressenter. Samtidigt är du prestigelös, lösningsorienterad och trivs i en miljö där du får ta initiativ, tänka nytt och bidra till att utveckla arbetssätt och processer.
Vi ser att du har:
Erfarenhet av anbudsarbete inom IT-konsultbranschen eller annan konsultverksamhet
Erfarenhet av offentlig upphandling och arbete med anbud enligt LOU
God förmåga att planera, prioritera och driva flera parallella processer med hög kvalitet
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
ÖvrigtStart: Enligt överenskommelseOmfattning: Heltid, 100%Placering: StockholmLön: Fast lönFinner du tjänsten som Bid Manager intressant? Skicka in din ansökan idag, urvalet sker med start från mitten av augusti.
Vi på Needo ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Needo Recruitment Sthlm AB
(org.nr 559088-5884)
Villagatan 13B (visa karta
)
114 32 STOCKHOLM Arbetsplats
Needo Kontakt
Search Associate
Ida Rickenberg ida@needo.se Jobbnummer
9997360