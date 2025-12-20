Biblioteksstrateg Demokrati
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.
Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.
Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.
Härnösand är en del av Höga Kusten med världsarvsnaturen ständigt närvarande. Här har vi havet mitt i staden.
Stoltheten för vår plats är stor och gemenskapen stark. Skaparkraften ger innovativa företag och ett förenings- och kulturliv som lever på bredden och levererar på höjden.
I Härnösand finns tid för upplevelser tillsammans.Hos oss på tillväxtavdelningen jobbar vi tillsammans för att göra kommunen ännu mer attraktiv för företag, besökare och alla som bor här. Avdelningen består av enheterna för näringsliv, kultur, samhällsplanering, bibliotek och utveckling.
Vårt uppdrag är attt hitta smarta samarbeten och driva arbetet mot våra mål: tillväxt, hållbarhet och ett levande Härnösand. Vi vill att kommunen ska vara en plats där människor trivs, företag växer och idéer får utrymme.
Biblioteket är en viktig del av detta. Här arbetar vi för demokrati, kunskap och kultur och vi gör det med både böcker och digitala verktyg. Vi hjälper människor att stärka sin digitala kompetens, även inom AI, så att alla kan hänga med i samhällets utveckling.
Vill du vara med och forma framtidens bibliotek? Brinner du för demokrati, digitalisering och utveckling? Då är det här rollen för dig!
Vi söker en biblioteksstrateg som vill ta ledningen i viktiga utvecklingsfrågor och bidra till att vårt bibliotek fortsätter vara en öppen, inkluderande och innovativ mötesplats för alla.Publiceringsdatum2025-12-20Om tjänsten
Som biblioteksstrateg blir du en nyckelperson i bibliotekets utveckling. Du kommer att
• Leda bibliotekets Demokratiteam och driva arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter.
• Ingå i bibliotekets ledningsgrupp och bidra till strategiska beslut.
• Ansvara för Digidelcenters verksamhet och främja digital delaktighet.
• Utveckla och upprätthålla långsiktiga mediestrategier.
• Stötta och inspirera personalens kompetensutveckling inom demokrati och digitalisering.
• Samordna bibliotekets programverksamhet och externa kommunikation.
• Omvärldsbevaka, analysera och dokumentera trender och behov.
• Delta i regionala och nationella nätverk.
• Samarbeta med interna och externa aktörer.
• Ansvara för att söka medel till utvecklingsprojekt kopplat till demokrati och digitalisering.
• Delta i bemanning av informationsdisk.
Vi söker dig som har
• Högskoleutbildning med examen i biblioteks- och informationsvetenskap (kandidat eller högre), eller annan likvärdig utbildning.
• Erfarenhet av verksamhetsutveckling inom bibliotek eller liknande område.
• Förmåga att arbeta strategiskt med utvecklingsfrågor.
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
• B-körkort
Meriterande är om du har
• Erfarenhet av projektledning eller samordning.
• Kunskap om Mänskliga rättighets-frågor, AI och digitala transformationsprocesser.
• Arbetat pedagogisk med handledning.
• Planerat och genomfört evenemang.Dina personliga egenskaper
Vi tror att du
• är kreativ och strategisk, ser möjligheter och tänker långsiktigt.
• är initiativtagande och relationsskapande, bygger nätverk och driver utveckling.
• har god samarbetsförmåga
Varför Härnösands bibliotek?
Hos oss får du:
• Vara med och utveckla en verksamhet som gör skillnad för människor.
• Arbeta i en miljö där innovation, demokrati och digitalisering står i centrum.
• Möjlighet att påverka och skapa framtidens bibliotek.
Övrig information
Omfattning: Heltid
Lön: Individuell lönesättning
Startdatum: 2026-03-01 eller efter överenskommelse
I tjänsten ingår kvälls- och helgtjänstgöring
För att bli aktuell för anställning krävs det att du vid intervjutillfället:
- Visar giltig ID-handling.
- Vid behov uppvisar en kopia av ditt betyg/examensbevis.
- Har rätt att arbeta i Sverige och kan uppvisa giltigt arbetstillstånd.
- Vid behov uppvisar giltigt körkortstillstånd.
- Vid behov uppvisar giltig yrkeslegitimation.
Vid vissa tillsättningar sker säkerhetsprövning.
Om du bli aktuell för en sådan tjänst krävs det att du:
- Genomgår och godkänns vid en säkerhetsprövning
Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Ersättning
individuell lönesättning Så ansöker du
