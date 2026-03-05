Bibliotekarie vikariat Agnes kulturhus
2026-03-05
Agnes Kulturhus är Gävle Kommuns nya satsning på en mötesplats för kultur och bildning mitt i centrala Gävle. Ett nytt stadsbibliotek utgör basen för denna mötesplats och en samlokalisering mellan bibliotek, övrig kulturverksamhet som konsthall och komplementsbiograf skapar här ett mervärde för Gävleborna. Här ska alla kunna mötas, utvecklas och växa som människor utifrån var och ens förutsättningar.
På Agnes Kulturhus arbetar totalt 55 medarbetare, av dessa finns 28 medarbetare inom Stadsbibliotekets verksamhet. Som bibliotekarie här blir du en del av ett team om fyra personer med ansvar för målgruppen barn och unga. Din närmsta chef är enhetschefen för Stadsbiblioteket.
Vill du inspirera till läslust på både kända och ännu oprövade sätt?Vi söker en drivande och engagerad bibliotekarie som arbetar utåtriktat och relationsskapande, för och med barn och unga.
Du kommer att ingå i ett biblioteksteam som tillsammans arbetar med en av bibliotekets prioriterade målgrupper, barn och unga med fokus på att stödja språkutveckling och stimulera till läsning. Du är verksamhetens ansikte utåt och bidrar till att biblioteket är en självklar och inkluderande mötesplats för alla.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
* Planera, genomföra och utveckla läsfrämjande aktiviteter för barn och unga.
* Initiera och driva projekt samt skapa nya former för att väcka läslust.
* Samverka med skolor, förskolor och andra aktörer i centrala Gävle.
* Arbeta uppsökande och relationsskapande i stadsdelen.
* Vara en aktiv del i teamets gemensamma utvecklingsarbete kring målgruppen.
* Bemanna biblioteket under öppettider.
* Vägleda och ge service till besökare.
* Förmedla litteratur och ge stöd vid informationssökning.
* Arbeta med medieurval, bokhantering och beståndsunderhåll.
Agnes kulturhus har öppet årets alla dagar. Arbetstiden är schemalagd dagar, kvällar och helger.
Tjänsten är ett vikariat till och med 31 december-26 med möjlighet till förlängning.
Vi söker dig som trivs i en utåtriktad roll där du får arbeta med och för barn och unga.
Dina formella kompetenser:
* Högskole- eller universitetsutbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap.
* Erfarenhet av biblioteksarbete.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att leda grupper och programverksamhet för barn och unga samt av att tala inför grupp och genomföra pedagogiska litteraturpresentationer för målgruppen.
Dina personliga egenskaper är viktiga för att du ska trivas och lyckas i tjänsten. Du är:
* Relationsorienterad: Du har lätt för att skapa, utveckla och bibehålla goda relationer med barn, unga, kollegor och externa samarbetspartners. Du bygger förtroende och bidrar till att biblioteket är en trygg och välkomnande mötesplats.
* Strukturerad: Du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du kan driva aktiviteter från idé till genomförande och uppföljning samt slutför det du påbörjar.
* Kommunikativ: Du är trygg i att kommunicera både i enskilda möten och i gruppaktiviteter. Du leder samtal och aktiviteter på ett tydligt och engagerande sätt samt anpassar ditt bemötande och språk efter målgrupp och situation.
* Kreativ: Du tänker i nya banor och utvecklar idéer som främjar läslust och delaktighet. Du är nyfiken, ser möjligheter och bidrar till verksamhetens utveckling.
Varmt välkommen med din ansökan!
