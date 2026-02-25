Bibliotekarie till Vimmerby kommun
2026-02-25
Vimmerby är den lilla kommunen i Småland som har mycket att erbjuda; förutom det gedigna kulturarvet från Astrid Lindgren kännetecknas kommunen också av ett mångsidigt näringsliv, stort lokalt engagemang, aktivt föreningsliv, vacker natur och rogivande miljö.
Genom våra värdeord; Ansvar, mod och fantasi arbetar vi för att ge bästa tänkbara service och omsorg till Vimmerby kommuns ca 15 800 invånare, företag och för alla som besöker kommunen. Dessa värdeord genomsyrar kommunens förhållnings- samt arbetssätt och är något alla bär med sig i det dagliga arbetet.
Till Vimmerbys stadsbibliotek söker vi nu en engagerad, uthållig och framåtsträvande bibliotekarie som vill vara med och utveckla vår verksamhet och hjälpa oss att uppnå denna ambition! Är det dig vi söker?

Arbetsuppgifter
Som bibliotekarie i Vimmerby kommun jobbar du aktivt med läsfrämjande insatser såväl som administrativa arbetsuppgifter och programverksamhet. Alltid med fokus på kvalitet och god service. Vimmerby bibliotek ska vara en välkomnande, trygg plats för alla våra målgrupper där mötet med språk och läsning är glädjefyllt.
Du möter besökare i alla åldrar i biblioteket och har en förmåga att bidra till goda möten med bibliotekets besökare.
Tillsammans med dina kollegor planerar du och genomför arbetet utifrån kommunens och bibliotekets övergripande mål och vision.
Identifierade utmaningar i vår biblioteksplan:
* Minskande läsintresse
* Det digitala utanförskapet
* Ökande klyftor mellan land och stad
* Försämrade förutsättningar för folkbildning och kultur
Vi arbetar även utifrån ett särskilt fokus på de prioriterade grupperna i bibliotekslagen och försöker utveckla nya sätt att nå dessa målgrupper för att öka den digitala och kulturella delaktigheten i samhället.
I tjänsten ingår bemanning på bibliotekets samtliga enheter: Vimmerby stadsbibliotek och filialerna i Storebro och Södra Vi. Arbetstiden är schemalagd där kvälls- och helgtjänstgöring även ingår i tjänsten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
* god litteraturkännedom
* god IT-kompetens och förmåga att främja den digitala delaktigheten på olika sätt
* intresse och engagemang för läsfrämjande och informations- och litteraturförmedling
* erfarenhet av att leda och driva projekt
* B-körkort (manuellt) då resor inom tjänsten förekommer.
Vidare ser vi att du är en person som är pedagogisk, stabil och kreativ med en utpräglad förmåga och vilja att samarbeta. Du är nyfiken, påhittig och vill utveckla verksamheten och lära dig nytt. Du har en god pedagogisk förmåga och trivs med att möta barn i olika åldrar såväl som våra andra målgrupper. Du tycker att det är extra kul att arbeta med barn och unga och har en extra god kännedom om medier och litteratur för den målgruppen. Du möter besökare i alla åldrar i biblioteket och har en förmåga att bidra till goda möten med bibliotekets besökare.
Vid urvalet kommer vi även att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och intresse för tjänsten. Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.
ÖVRIGT
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till annonskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.
Varmt välkommen med din ansökan!
