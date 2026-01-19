Bibliotekarie till FOI
2026-01-19
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Forskningen spänner över flera områden, som exempelvis undervatten, cyberförsvar, rymd, telekrig, sensorsystem, civilt försvar, CBRNe (kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen), militära plattformar inklusive vapen och skydd samt säkerhetspolitiska analyser. FOI:s forskning spelar en nyckelroll i att bygga Sveriges försvarsförmåga.
Vill du vara del av en kunskapsintensiv organisation och delta i utvecklingen av vårt interna bibliotek? Trivs du med att stödja och utbilda andra i informationssökning? Då kan FOI vara din nästa arbetsplats! Vi erbjuder ett arbetsliv i balans, en utvecklande arbetsmiljö och ett samhällsviktigt arbete!Publiceringsdatum2026-01-19Om tjänsten
På FOI arbetar biblioteket med forskningslitteratur, databaser och prenumerationer, och är en viktig resurs i forskningsverksamheten. I rollen som bibliotekarie vägleder och utbildar du FOI:s forskare i databas- och informationssökning. Tonvikten i arbetet ligger på informationsförsörjning. Du deltar i bibliotekets dagliga rutinarbete såväl som i det strategiska utvecklingsarbetet.
I arbetsuppgifterna ingår till exempel:
Köpa in böcker (tryckta och e-böcker)
Katalogisera böcker i vårt bibliotekssystem
Upphandla databaser
Ansvara för fjärrlån av böcker och artiklar
Hantera tidskriftsprenumerationer (tryckta publikationer såväl som digitala)
Följa upp och förnya avtal med både svenska och internationella leverantörskontakter
Publicera nyheter och information på intranätet
Sammanställa relevant statistik för bibliotekets verksamhet
Om enheten
FOI:s bibliotek tillhandahåller ett uppskattat stöd för myndighetens forskare. I dag är vi två bibliotekarier, men när myndigheten växer behöver även vi bli fler. Vi söker därför en ny kollega!
Vi är ett internt myndighetsbibliotek, men med många kontaktytor. Vi tillhandahåller ett stort antal databaser och sköter tidskriftsprenumerationer, artikel- och bokinköp åt hela FOI.
Biblioteket ingår i Sektionen Publikationer och du rapporterar till sektionschefen. I sektionen finns, förutom biblioteket, funktioner för tryckeri, rapportadministration samt grafisk formgivning. Sektionen tillhör Kommunikationsenheten som är en del av avdelningen Forskningsstöd. På Kommunikationsenheten finns också funktioner för digitala kanaler, presstjänst, kommunikationsrådgivning och bibliotek. Läs gärna mer här om vad avdelningen gör: Forskningsstöd .
Har du den kompetensprofil vi behöver? Kvalifikationer
Utbildad bibliotekarie (i biblioteks- och informationsvetenskap eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer som likvärdig)
Minst ett års erfarenhet av arbete på bibliotek
Erfarenhet av bibliotekssystem
God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
Goda kunskaper i Office-paketet
För att lyckas i rollen är det viktigt att du är serviceinriktad, flexibel och har god samarbetsförmåga, då arbetet innebär många kontakter inom såväl FOI som med externa samarbetspartner. Du är strukturerad och står stabilt även i stressade situationer. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper!
Meriterande
Erfarenhet av arbete på special-, forsknings- eller universitetsbibliotek
Erfarenhet av arbete på bibliotek vid statlig myndighet
Erfarenhet av discovery-system
Erfarenhet av att arbeta med webbpubliceringsverktyg
Erfarenhet av att hålla i föreläsningar, utbildningar och kurser
Kunskap om och erfarenhet av e-resurser
Vad erbjuder vi dig?
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Vi erbjuder en unik arbetsplats där du får möjlighet att arbeta med det som är viktigt för totalförsvaret och hela samhället. Forskningen tillämpas både inom försvarsmyndigheter och hos civila aktörer och spelar en avgörande roll i att bygga en relevant och effektiv försvarsförmåga.
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning.
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen senast den 8 februari!
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Helena Reistad. Fackliga företrädare är David Sundell (Saco-S) och Jonas Svefors (OFR/S - ST) Samtliga nås på 08-555 030 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning efterfrågas vidimerade kopior på de utbildningar och tjänstgöringsintyg som är relevanta för tjänsten.
FOI är en myndighet varmed inlämnade ansökningshandlingar blir allmän handling som på begäran kan lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
Fast lön
Fast lön Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb.
Totalförsvarets Forskningsinstitut, Foi
FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut Jobbnummer
