Bibliotekarie med fokus barn och unga
Tjörns kommunbibliotek / Bibliotekariejobb / Tjörn
2025-12-18
, Stenungsund
, Kungälv
, Öckerö
, Orust
Tjörns kommunkoncern
På Tjörn får medarbetarna ta plats! Inom Tjörns kommunkoncern står arbetsklimat och omsorg om varandra högt i kurs. Beslutsvägarna är korta, arbetsverktygen effektiva och kollegorna hjälpsamma. Du har stor frihet inom ditt yrkesfält och är med och påverkar utvecklingen. Det är enkelt att umgås och skapa kontakter med kollegor, chefer och politiker. Så börja jobba inom Tjörns kommunkoncern du också - här finns gott om plats att ta!
Tjörn - möjligheternas ö hela året och för hela livet är Tjörns vision.
Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för kommunens turismverksamhet, kulturskola, bibliotek, barn- och vuxenkultur, kultur- och fritidscentra samt föreningsstöd.
Tjörns kommunbibliotek består av ett huvudbibliotek, ett integrerat skol- och folkbibliotek och sex skolbibliotek.Publiceringsdatum2025-12-18Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill skapa läslust och hjälpa barn och unga att upptäcka bibliotekens möjligheter. Hos oss får du arbeta i båda av bästa världar: i vårt folkbibliotek och i våra skolbibliotek, tillsammans med engagerade kollegor som vill göra skillnad i ungas vardag.
Som bibliotekarie med inriktning mot barn och unga ansvarar du för att planera, utveckla och genomföra verksamhet som stärker läsning, informationskompetens och kreativitet. Du arbetar både på folkbiblioteket och i skolbiblioteket i nära samarbete med skolbiblioteksteamet och barnbibliotekarie, tillsammans med pedagoger i skolorna samt med kollegor på folkbiblioteket.
Arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
* planering och genomförande av bokprat, språkstimulerande aktiviteter och läsfrämjande program.
* arbete i informationsdisk med att ge service, vägledning och stöd till besökare enligt schema. Viss kvälls- och helgtjänstgöring ingår.
* att bidra till utvecklingen av bibliotekets bestånd, tjänster och digitala resurser.
* klassvisningar, handledning och stöd i informationssökning
* att bidra till en trygg, inkluderande och inspirerande läsmiljö på biblioteket.Kvalifikationer
Du ska vara utexaminerad bibliotekarie. Vana av att arbeta inom skolbibliotek och/eller barn och unga är meriterande. Du behöver ha körkort
ÖVRIGT
Medarbetarna i kommunkoncernen ska ha en bra arbetsmiljö och arbete i balans med familj, vänner och fritid. Vi tillämpar en rökfri arbetstid och arbetsgivaren erbjuder bl a förmåner som friskvårdsbidrag. När du har varit anställd mer än tre månader blir du automatiskt medlem i vår fritidsförening, TKFF, som både anordnar och sponsrar olika aktiviteter. Du får ett årskort till Nordiska akvarellmuseet. Alla nya månadsanställda erbjuds en heldags kommunövergripande introduktionsdag. Är du tillsvidareanställd har du möjlighet att leasa en miljöbil som personalbil.
Enligt avtal.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kof 2025/84". Omfattning
Tjörns kommun
(org.nr 212000-1306) Arbetsplats
Tjörns kommunbibliotek
Bibliotekschef
Maria Bäckersten maria.backersten@tjorn.se 0304-601175
9651269