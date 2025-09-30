Bibliotekarie
Forshaga kommun, Kommunledningsstaben / Bibliotekariejobb / Forshaga Visa alla bibliotekariejobb i Forshaga
2025-09-30
, Kil
, Karlstad
, Hammarö
, Grums
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Forshaga kommun, Kommunledningsstaben i Forshaga
, Karlstad
eller i hela Sverige
Varmt välkommen till Forshaga kommun!
Vi är cirka 1000 medarbetare vars gemensamma uppdrag är att skapa en bra plats att bo, leva och verka. I vår vision "Forshaga kommun 2040 - varmt välkommen" står principerna bakom mänskliga rättigheter i centrum. Här ska alla känna sig välkomna, trygga och inkluderade. Tillsammans gör vi skillnad för våra invånare - varje dag!
Forshaga kommun är en del av Karlstadsregionen i södra Värmland, vackert beläget längs Klarälven. Här bor runt 11 500 invånare med närhet till natur, fritidsaktiviteter, service och kultur. Hos oss har du möjlighet att leva ett tryggt liv rikt på upplevelser i ditt eget tempo. Tillsammans skapar vi en plats med hjärtat på rätta stället att komma hem till!
Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare där du som medarbetare trivs och känner stolthet, engagemang och delaktighet. Vi vill erbjuda dig utvecklingsmöjligheter och anställningsvillkor så att du vill stanna kvar och utvecklas tillsammans med oss. Som anställd hos oss har du tillgång till en rad olika förmåner för bland annat hälsa, friskvård och ledigheter.
Kommunledningsstaben är kommunens centrala stöd till organisationen. Här samlas ekonomikontor, personalkontor, kommunledningskontor samt kultur- och fritidsenhet.
Forshaga kommun vill medverka till att ge en bra service och ett brett kultur- och fritidsutbud både till dig som är kommuninvånare och till dig som besöker vår kommun. Vår ambition är att alla ska ha tillgång till god kultur och en meningsfull fritid.Publiceringsdatum2025-09-30Beskrivning
Brinner du för att arbeta läsfrämjande, särskilt med vuxna? Har du idéer om hur biblioteket kan vara en plats för delaktighet, bildning och samtal i en tid där bibliotekets demokratiuppdrag blir allt viktigare?
Då kan du vara den vi söker!
I Forshaga kommun finns två folkbibliotek och en bokbil.
Huvudbiblioteket ligger i Forshaga Lärcenter - en mötesplats för alla där olika verksamheter samlas. Här finns bland annat grundskola, vuxenutbildningar, kulturskola och integrationsenhet. Genom samverkan skapas lust, engagemang och livskvalitet i det livslånga lärandet.
Biblioteket har generösa öppettider och är ett välbesökt, modernt bibliotek. Filialen i Kulturhuset i Deje är ett mer öppet bibliotek som delar huset med flera andra verksamheter. Bokbilen kör olika rutter runt om i kommunen och deltar vid arrangemang. Biblioteken erbjuder även viss skolbiblioteksservice och möter en bred variation av besökare. Vi vill att biblioteket ska vara en synlig och tillgänglig del av människors vardag, både på plats och i digitala kanaler.
Nu söker vi en bibliotekarie som vill vara med och utveckla läsfrämjande verksamhet riktad mot vuxna.Dina arbetsuppgifter
Som bibliotekarie hos oss får du både arbeta praktiskt i den dagliga biblioteksverksamheten och utveckla nya vägar för att nå fler läsare. Du leder och driver läsfrämjande aktiviteter, till exempel bokcirklar, shared reading och skrivfrämjande initiativ - och får samtidigt utrymme att testa nya idéer och utveckla biblioteket som mötesplats.
Du samarbetar med andra aktörer i kommunen för att utveckla läsfrämjande verksamhet. Du planerar, medverkar i och genomför arrangemang samt gör biblioteket synligt genom sociala medier och andra kanaler. Du bidrar till att stärka biblioteket som resurs för digital tillgänglighet, källkritik, källtillit, AI och frågor om trygghet och beredskap.
Tjänsten omfattar även biblioteksuppgifter såsom bemanning av informationsdisk och arbete med mediebeståndet. Du kommer att arbeta både på huvudbiblioteket i Forshaga, filialen i Deje och i kommunens bokbil och ge service till besökare i alla åldrar. Schemalagd arbetstid, med tjänstgöring på kvällar och helger ingår.Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig. Du har erfarenhet av litteraturförmedling och läsfrämjande arbete, med särskilt intresse för vuxnas läsning. Det är meriterande om du tidigare arbetat med shared reading, skrivfrämjande eller lett bokcirklar.
Du har god litteraturkännedom, uttrycker dig väl i tal och skrift och har IT- och teknikvana. Du har erfarenhet av att kommunicera verksamheten, både digitalt och i mötet med människor. Du följer utvecklingen inom källkritik, källtillit, AI och digital tillgänglighet och ser hur biblioteket kan vara en resurs även i beredskapsfrågor.
Som person är du öppen, pedagogisk, initiativrik och nyfiken. Du har förmåga att skapa sammanhang där människor kan mötas kring litteratur och samtal. Du är bra på att bygga relationer, arbeta både självständigt och i samarbete med andra, och du har ett gott bemötande. Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet och ditt engagemang för bibliotekets utveckling.
Språkkunskaper utöver svenska är en tillgång.
B-körkort är ett krav då arbetet är förlagt på båda biblioteken samt förutsätter att du också kan köra vår bokbil.Anställningsvillkor
Tillsvidaretjänst 100 %.
Välkommen med din ansökan! Vi vill att du skickar din ansökan via vårt rekryteringsverktyg på vår hemsida. Information om hur vi hanterar dina personuppgifter finner du https://www.forshaga.se/GDPR
Om du av något skäl inte kan söka så (t ex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Vi undanber oss samtal från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Ersättning
Månadslön, vi tillämpar individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/90". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Forshaga kommun
(org.nr 212000-1819) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Forshaga kommun, Kommunledningsstaben Kontakt
Sara Carlsson, Bibliotekssamordnare 054-172222 Jobbnummer
9532240