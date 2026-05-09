Bibliotekarie 10%

Om jobbet
Värmdö Yrkesgymnasium ligger i fräscha lokaler i Gustavsberg. Skolan är belägen i ett nytt bostadsområde i närheten av Gustavsbergs hamn. Hit tar du dig smidigt med buss 474 från Slussen på mindre än 25 minuter.
Skolan är ett yrkesgymnasium med egna verkstäder inom el, fordon, VVS, Marinteknik och bygg.
VYG är en liten och familjär skola med låg personalomsättning. Just nu går det cirka 170 elever på skolan. Personalinflytandet är stort och beslutskedjan kort. Detta sammantaget gör att anställda känner sig inkluderade i skolan som helhet.
Skolan har en tydlig organisation och vi eftersträvar hela tiden att utveckla vår struktur tillsammans.
Tillträde augusti 2026.
Som bibliotekarie hos oss arbetar du nära elever, lärare och skolledning för att stärka elevernas informationskompetens, läsförståelse och studieförmåga. Biblioteket ska vara en trygg, inspirerande och tillgänglig miljö som stödjer skolans utbildningsmål och elevernas utveckling.
Du ansvarar för skolbibliotekets dagliga verksamhet och bidrar aktivt till undervisningen genom samarbete med lärare och elevhälsa.Dina arbetsuppgifter
Främja elevernas läsning, språkutveckling och lust att lära
Stödja elevernas medie- och informationskunnighet (MIK)
Handleda elever i informationssökning och källkritik
Samarbeta med lärare kring undervisning och projektarbeten
Ansvara för bibliotekets medier, inköp och utveckling
Skapa aktiviteter som inspirerar till läsning och lärande
Arbeta för att biblioteket är en inkluderande och tillgänglig lärmiljö
Delta i skolans pedagogiska utvecklingsarbeteKvalifikationer
Vi söker dig som har:
Examen inom biblioteks- och informationsvetenskap eller motsvarande utbildning
Erfarenhet av arbete i skolbibliotek eller pedagogisk verksamhet är meriterande
God digital kompetens och kunskap om informationssökning och källkritik
Förmåga att samarbeta och skapa goda relationer med ungdomar och kollegorDina personliga egenskaper
Du är:
Initiativtagande och strukturerad
Pedagogisk och kommunikativ
Kreativ och lösningsorienterad
Engagerad i ungdomars lärande och utveckling
Vi erbjuder
Hos oss får du möjlighet att:
Vara med och utveckla ett modernt skolbibliotek
Arbeta i en kreativ och inkluderande skolmiljö
Samarbeta med engagerade kollegor och elever
Bidra till elevernas framtid och utbildningSå ansöker du
Välkommen med din ansökan med CV och personligt brev. Urval och intervjuer sker löpande.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningsperioden gått ut.
