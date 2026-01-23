BI-utvecklare
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en BI-utvecklare som vill stärka ett operativt utvecklingsteam inom en regionverksamhet med stort behov av analys och uppföljning. Du blir en viktig del i arbetet med att bygga och vidareutveckla organisationens datalager och leverera beslutsstöd för både interna och externa uppföljningsbehov.
Du kommer att arbeta i en etablerad utvecklings-, drift- och förvaltningsorganisation, där samarbete i team kombineras med ett tydligt ansvar att självständigt driva dina leveranser.
ArbetsuppgifterUtveckla, driftsätta och förvalta lösningar i BI-plattformen.
Analysera, designa och implementera ETL-flöden.
Arbeta med dataintegrationer och transformering av data.
Modellera data och skapa tabulära modeller samt statistik-/analyskuber.
Realisera rapporter och dataleveranser i Power BI samt relaterade rapportlösningar.
Felsöka, utreda och kvalitetssäkra BI-leveranser tillsammans med teamet och verksamheten.
KravAkademisk utbildning inom systemutveckling eller motsvarande kompetens.
Minst 3 års erfarenhet av SQL-databaser, särskilt Microsoft SQL Server.
Minst 2 års erfarenhet av dataintegrationer med Microsoft SSIS.
Erfarenhet av att skapa tabulära modeller med SSAS-projekt i Visual Studio.
Erfarenhet av rapportutveckling med Power BI och SQL Server Reporting Services (SSRS).
Erfarenhet av datamodellering enligt Kimball-modellen.
Erfarenhet av agila och behovsstyrda arbetssätt enligt Scrum och Kanban.
Mycket god svenska i tal och skrift.
MeriterandeErfarenhet av arbete i datalager, inklusive modellering och kubbygge med SSAS samt rapportbygge i Power BI.
Erfarenhet av DevOps och/eller Git.
