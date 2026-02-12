BI SQL-utvecklare till Swedbank i Umeå
Adecco Sweden AB / Organisationsutvecklarjobb / Umeå Visa alla organisationsutvecklarjobb i Umeå
2026-02-12
Adecco söker nu en BI SQL Developer till Swedbank i Umeå!
Är du en analytisk och lösningsorienterad BI SQL-utvecklare med några års erfarenhet? Vill du arbeta nära verksamheten och bidra till stabila, säkra och framtidssäkrade datalösningar? Då kan detta jobb hos Swedbank vara rollen för dig! Med 7,3 miljoner privatkunder och 545 000 företagskunder är Swedbank den ledande banken för de många hushållen och företagen på dess fyra hemmamarknader: Sverige, Estland, Lettland och Litauen.
Om uppdraget
I rollen som BI SQL-utvecklare kommer du att ingå i ett team som levererar säkra, tillförlitliga och lämpliga IT-tjänster för ett av bankens affärsområden. Du arbetar i hela utvecklingskedjan - från analys och design till utveckling, test och underhåll av de tjänster teamet ansvarar för.
Arbetet utförs på plats på Swedbanks kontor i Umeå.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Arbeta med Swedbanks Data Warehouse och relaterade BI-tjänster
• Utveckla i SQL och arbeta med teknologier såsom Teradata Snowflake och Mainframe
• Arbeta med ETL-verktyg som PowerCenter (IDMC)
• Delta i teamets agila arbetssätt enligt SAFe-ramverket
• Stödja APO i prioritering av livscykelhantering, regelefterlevnad, underhåll och nyutveckling
• Proaktivt bidra till att minska teknisk skuld
• Säkerställa att lösningar byggs enligt arkitekturella riktlinjer
Kompetenser
Vi söker dig som har:
• Några års erfarenhet av SQL-utveckling
• Erfarenhet av Data Warehouse-miljöer
• Erfarenhet av Teradata, Snowflake, Mainframe eller liknande teknologier
• Erfarenhet av ETL-verktyg som PowerCenter/IDMC
• Erfarenhet av agilt arbetssätt, gärna SAFe
• God kommunikativ förmåga
•
Flytande svenska och engelska i tal och skriftDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är öppen, prestigelös och samarbetsorienterad, och som trivs i en miljö där teamwork är centralt. Du arbetar noggrant, strukturerat och analytiskt, och har förmågan att hantera komplex information på ett metodiskt sätt. Vidare är du nyfiken och ständigt lärande, med en naturlig drivkraft att utveckla både dig själv och de lösningar du arbetar med. Du är också lösningsorienterad och initiativtagande, och tar gärna ansvar för att driva arbete framåt. Slutligen värdesätter du att bidra till kontinuerligt förbättringsarbete och deltar aktivt i att utveckla teamets arbetssätt och leveranser.
Swedbanks värdeord
I ditt dagliga arbete kommer du att bidra till och representera Swedbanks värderingar Open, Simple och Caring, vilket innebär att du bemöter både kollegor och kunder med öppenhet, strävar efter att skapa tydlighet och enkelhet i dina lösningar och agerar omtänksamt för att skapa långsiktigt värde. Vi söker dig som känner igen dig i dessa värderingar och som naturligt arbetar utifrån dem i allt du gör.
Om Adecco
Som konsult via Adecco får du en trygg anställning, engagerat stöd från din konsultchef och möjligheten att utvecklas genom uppdrag hos några av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Vi erbjuder kollektivavtal, förmåner och goda utvecklingsmöjligheter.
Om anställningen
Tjänsten som utläggsadministratör på Swedbank är ett konsultuppdrag med en tjänstgöringsgrad på 100%. Uppdraget är planerat pågå fram till sista juni inledningsvis.
Som konsult får du en anställning i Adecco Sweden. Självklart har vi kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra och vi erbjuder bland annat friskvårdsbidrag och rabatt på träningskort. För att du ska känna dig trygg omfattas du även av försäkringar och företagshälsovård.
Adecco är världens största rekryterings- och bemanningsföretag. Vår storlek gör att vi har kunder i de flesta olika branscher och en anställning som konsult hos oss leder ofta till att både ditt sociala och professionella kontaktnät växer. Då vi på Adecco samarbetar med många attraktiva företag som anlitar oss för sina personalbehov finns också chans att du erbjuds tjänster som aldrig når den öppna marknaden.
Om ansökan
Rekryteringsarbetet sker löpande. Vänta inte med din ansökan!
Bifoga CV och personligt brev och ansök tjänsten genom att klicka på knappen "Ansök". Sista ansökningsdag är 15 mars.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvariga rekryterare på Adecco:
Oskar Gardeström 073-684 70 38 eller oskar.gardestrom@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
