BI Manager till Sussa Data och Analys
Region Västernorrland
2025-09-17
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Vi söker en erfaren BI Manager med ansvar för det gemensamma datalagret inom Sussa Data och Analys - en ny virtuell samverkansorganisation som förvaltar och utvecklar ett datalager för de deltagande regionerna. Tjänsten innebär objektledning och ett taktiskt ansvar för det team som nu håller på att etableras.
Organisationen är en del av Sussa samverkan, där nio regioner samarbetar för att bidra till att svensk hälso- och sjukvård når målen i regeringens vision för e-hälsa 2025. Samarbetet är unikt, och just nu pågår ett omfattande arbete med att utveckla och införa ett nytt gemensamt vårdinformationsstöd.
För att ta tillvara på möjligheterna med gemensam utveckling av utdataförmåga har regionerna skapat ett datalager som hanterar informationen från det nya vårdinformationssystemet. Arbetet med lösningen pågår fortfarande, och den kommer att tas i drift i takt med att systemet produktionssätts i respektive region.
Sussa Data och Analys ansvarar för att förvalta och vidareutveckla denna gemensamma plattform, som därefter tas i bruk i varje regions miljö.
Läs mer om Sussa Data och Analys här: Sussa data och analys
Du kommer att ha din anställning i en av regionerna men arbeta riktat mot Sussa data och analys i din roll. Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Dina arbetsuppgifter
Som BI Manager har du ett övergripande taktiskt ansvar för leveransen inom objektet. Du leder ett virtuellt team och samordnar behov och prioriteringar i nära dialog med både interna och externa parter. Rollen innebär att du agerar objektledare, representerar regionerna i nationella forum och gentemot leverantörer, samt driver arbetet framåt i linje med strategi och beslut.
Du arbetar både operativt och strategiskt - från planering och uppföljning till att ta fram beslutsunderlag för styrgrupp och objektägare.
Organisationen etablerades våren 2024 och har snabbt blivit en nyckelspelare i regionernas datadrivna utveckling. Nu befinner vi oss i ett dynamiskt skede där strukturer och arbetssätt fortsätter att utvecklas - och där din kompetens kan få stort genomslag.
Kvalifikationer
Vi söker dig som
Har eftergymnasial utbildning inom dataingenjör, systemvetenskap eller motsvarande relevant utbildning/erfarenhet
Har erfarenhet av ledande roller i större organisationer med många intressenter
Har erfarenhet av arbete med BI och datalager
Har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
Det är meriterande om du
Har erfarenhet som produktägare, verksamhetsarkitekt eller liknande
Har erfarenhet av BI-/datalagerstrategi
Har erfarenhet från hälso- och sjukvård, dess organisation och informatik
Har erfarenhet av datalagerutveckling och/eller -förvaltning
Har erfarenhet från offentlig sektor
Har viss erfarenhet av AI kopplat till dataplattformar
Har grundläggande förståelse för datamodeller
Har kunskaper i SQL
Dina personliga egenskaper
God samarbetsförmåga
Mål- och resultatorienterad
Förmåga att leda, motivera och engagera team
Tydlig och effektiv kommunikation
Strategisk helhetssyn med fokus på regionernas bästa
Strukturerad och organiserad
Flexibel och lösningsorienterad vid förändringar
Information om rekryteringsprocessen
På grund av den gemensamma rekryteringen mellan flera regioner kan processen till Sussa Samverkan ta längre tid, då varje ansökan noggrant granskas och beaktas. Du är alltid välkommen att kontakta de angivna kontaktpersonerna om du har några frågor eller funderingar. Ersättning
Månadslön.
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20:2025:034". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Vid frågor om tjänsten, kontakta
Saif Al Mobarek 070-288 49 89
9512589