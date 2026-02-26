BHV-sköterska
Capio Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Lund Visa alla sjuksköterskejobb i Lund
2026-02-26
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Capio Sverige AB i Lund
, Malmö
, Eslöv
, Vellinge
, Landskrona
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-26Om företaget
Välkommen till Capio Barnavårdscentral i Lund. BVC är en del av en verksamhet som erbjuder vård för hela livet: barnmorskemottagning, BVC, vårdcentral.
BVC har ca 800 listade barn och vårdcentralen ca 19000 listade och vi är ca 70 engagerade och positiva medarbetare som har ett tätt samarbete och trivs tillsammans.
Vi är stolta att erbjuda våra patienter allt under ett och samma tak och finns i ljusa och fräscha lokaler på Clemenstorget, ett stenkast från Lunds centralstation.
På vår vårdcentral finns en bredd av kompetenser; mödrahälsovård med barnmorskor och sexolog, vårdcentral med arbetsterapeut, fysioterapeuter, dietist, astma/KOL-mottagning, diabetessköterska, psykologer och kuratorer samt livsstilsmottagning, mottagning för sexuell hälsa, vaccinationsmottagning och äldremottagning. Här jobbar vi för att tillsammans skapa den bästa möjliga vården för våra patienter och vet om att vägen dit går genom en tydlig organisation och god arbetsmiljö för oss som jobbar här.
Din roll
En av våra BHV-sköterskor ska gå på föräldraledighet och vi söker därför en ny kollega till BHV för visstidsanställning.
Du kommer ha en omväxlande tjänst med alla vanligt förekommande arbetsuppgifter för distriktssköterska/barnsjuksköterska på BVC. Du kommer träffa barn på mottagning, ansvara för läkarmottagning tillsammans med läkare från vårdcentralen, du kommer ha rådgivning via telefon och digitalt samt göra hembesök. Vi har även ett flertal gruppverksamheter på BVC bl.a. Babycafé, som du kommer att vara delaktig i. Dokumentation sker i journalsystemet PMO.
Vi erbjuder dig
Vi arbetar enligt barnhälsovårdens basprogram med varierande och stimulerande arbetsuppgifter. Vi har som mål att arbeta familjecentrerat för att främja barnens hälsa, trygghet och utveckling. Vår organisation bygger på den lokala enhetens självstyre med engagemang och delaktighet från medarbetare vilket leder till korta beslutsvägar. Samtidigt finns en större organisation i bakgrunden som ger stöd och möjlighet till utveckling och erfarenhetsutbyte.
Detta kan du förvänta dig av oss: En närvarande chef och ett inkluderande team med bra stämning där vi lär av varandra! Följande erbjuder vi också:
Möjligheter till utveckling
En arbetsmiljö som du aktivt kan påverka
Flexibla arbetsförutsättningar
En dynamisk arbetsplats med korta beslutsvägar
En arbetsplats med tydliga mål, där kvalitet och service prioriteras
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning inom barn och ungdom alternativt distriktssköterska. Vi värdesätter personliga egenskaper som förmåga att arbeta självständigt, bra bemötande och god samarbets- och organisationsförmåga. Erfarenhet från BVC är meriterande men inget krav. Du är trygg i din yrkesroll, gillar utmaningar och vill vara delaktig i enhetens utveckling.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför tas bort tidigare än planerat, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 20260326
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7297359-1862777". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), https://jobba.capio.se
Clemenstorget 5 (visa karta
)
222 21 LUND Arbetsplats
Capio Jobbnummer
9765124